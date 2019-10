Crimă oribilă la Luciu. Femeie ucisă de soțul alcoolic O crima conjugala a zguduit intreaga suflare din localitatea buzoiana Luciu, județul Buzau. O femeie in varsta de 56 de ani a fost ucisa cu bestialitate de sotul ei, in urma unui conflict spontan. Tragedia a avut loc in gospodaria acestora. Femeia, care lucra ca ingrijitoare la școala din Luciu, venise de la serviciu și se apucase de treaba in gospodarie. La un moment dat, spun vecinii, a inceput scandalul. Dupa cateva ore, femeia a fost gasita moarta, cu o franghie in jurul gatului. Se pare ca barbatul ar fi batut-o inițial, iar dupa ce a vazut ca femeia zace fara suflare, ar fi legat-o de gat… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O crima conjugala a zguduit intreaga suflare din localitatea buzoiana Luciu, județul Buzau. O femeie in varsta de 56 de ani a fost ucisa cu bestialitate de sotul ei, in urma unui conflict spontan. Tragedia a avut loc in gospodaria acestora. Femeia, care lucra ca ingrijitoare la școala din Luciu, venise…

- Caz cutremurator, in localitatea Luciu din județul Buzau. O femeie in varsta de 56 de ani, angajata a gradiniței din localitate, a fost ucisa cu bestialitate de propriul soț, in urma unui conflict spontan. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau. Tragedia a avut loc…

- Crima absolut socanta in localitatea Luciu din Buzau! O femeie in varsta de 56 de ani a fost ucisa cu bestialitate de sotul ei, in urma unui conflict spontan. Momentan nu se stie de la ce a pornit totul.

- O tanara moldoveanca, stabilita in Italia, a chemat saptamana trecuta carabinierii la locuinta sa din cauza ca sotul ei devenise foarte gelos si o amenintase. Din pacate, femeia nu l-a mai denuntat si a avut parte de un sfarsit cumplit.

- O crima șocanta a avut loc in Capitala, dupa ce o batrana de 74 de ani, fosta profesoara de limba italiana a fost ucisa de propriul fiu. Aceasta a strigat disperata dupa ajutor, insa polițiștii ajunși la fața locului nu au reușit sa sparga ușa la timp, pentru a o salva.

- O crima oribila a fost comisa la Manasia, in Ialomița. O femeie și-a ucis soțul și l-a incendiat. Informația inițiala obținuta de la surse din ancheta, ca victima a fost incendiata intr-un butoi, nu...

- Tragedie in satul Șoimuș, comuna Someș Odorhei, noaptea trecuta. O femeie a murit dupa ce a fost injunghiata de soțul ei, agresiunea avand loc pe fondul consumului de alcool și, posibil, al unor neințelegeri. Femeia, originara din Șoimuș, dar casatorita in Craiova și venita impreuna cu soțul ei in Șoimuș…

- Descoperire macabra in Buzau! La marginea satului Tabarasti, pe camp, politistii au gasit cadavrul in stare avansata de putrefactiei al unui femei. Aurica Anghel era data disparuta de o luna.