- Un roman din Italia si-a executat iubita in varsta de 23 de ani, pe o strada dintr-un oras situat in apropierea Romei si apoi a sunat ... The post Un roman din Italia si-a executat iubita de 23 de ani pe strada: ‘Am impuscat-o si sunt inarmat’ appeared first on Renasterea banateana .

- In urma cu o jumatate de an, o tanara, Claudia Roxana Mardasanu, de 19 ani, era torturata si ucisa de iubitul gelos, cu 18 lovituri de cutit, chiar in seara in care i-a reclamat comportamentul agresiv la Politie.

- Șcene șocante au avut loc in parcarea unui centru comercial din cartierul italienesc Monti Tiburtini. Un roman, in varsta de 47 de ani, i-a taiat gatul cu o sticla sparta unui alt roman, in varsta de 47 de ani. Gheorghița Tudorache l-a ucis cu bestialitate pe Mihai Condrat dupa ce intre cei doi a izbucnit…

- Cetațeanul roman care a murit in accidentul petrecut, marți la Genova, in Italia, unde un pod peste care trecea o autostrada s-a prabușit, era din Gorj. Barbatul se numara printre cele 35 de persoane decedate in urma acestui tragic eveniment. Numele acestuia este Marian Roșca, era din Bumbești Jiu,…

