Crima oribila in centrul Iasului, intr-un subsol de pe Anastasie Panu

- Un barbat, de 45 ani, din judetul Galati, si-a tinut mama moarta in casa, pentru a-i incasa pensia. Cazul a ieșit la suprafața dupa ce politistii Sectiei Smardan au fost sesizati de poștaș ca de patru luni nu i-a mai inmanat banii femeii de 78 de ani, ci fiului acestuia, de 45 de ani. Dupa ce au fost…

- Cadavrul unui barbat de 57 de ani, din Marasesti, județul Vrancea, a fost gasit astazi de politisti intr-un canal de irigatii din spatele Garii Padureni-Putna. Acesta plecase la pescuit in urma cu doua zile, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Joi, Politia Orasului Marasesti…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora au depistat, in trafic, un barbat care conducea un autoturism, desi era in stare avansata de ebrietate. La controlul de frontiera, acesta a prezentat un permis de conducere ucrainean, fals. In data de 14 mai a.c., in jurul orei…

- Descoperire macabra intr-un apartament din Pacurari. Politistii alertati de vecini, care nu mai suportau mirosul, au gasit ieri corpurile aflate in putrefactie a doua persoane. Este vorba despre o femeie de 85 de ani si a unui barbat de 45 de ani, fiul femeii. Corpurile au fost transportate la Institutul…

- Un copil de doar 2 ani a murit azi, in jurul orei 13.00, dupa ce s-a inecat cu paste. Tragedia a avut loc la Valenii de Munte, in județul Prahova. Cea care a sunat la 112 si a cerut ajutor a fost mama copilului in varsta de 2 ani, a notat mediafax. Medicii de la ambulanta nu au mai putut face nimic…

- CHIȘINAU, 1 apr – Sputnik. Ofițerul de presa al Direcției de Poliție a Municipiului Chișinau, Natalia Stati, a comunicat pentru Sputnik Moldova ca barbatul a fost ucis, dupa care - aruncat într-un tomberon. CC0 / Pixabay / RepublicaCrima ingrozitoare: Au filmat scenele oribile și au facut…

- Politistii din Arges au anuntat, duminica, faptul ca un cadavru mumificat a fost gasit intr-o capela de rugaciuni din zona fostei vile din Micesti a lui Ceausescu, fost conac boieresc. Anchetatorii au inceput o ancheta in acest caz. Cadavrul urmeaza sa fie dus la Serviciul de Medicina Legala. (mediafax.ro)