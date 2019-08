Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Capitala este banuit ca și-a ucis mama, joi noapte, in urma unui scandal intre cei doi. Vecinii au chemat polițiștii care, ajunși la fața locului, au spart ușa apartamentului și au gasit femeia decedata, iar barbatul a fost imobilizat, anunța Mediafax. Conform Antena 3, agresorul a…

- O crima oribila a avut loc, noaptea trecuta, in Capitala. Un barbat si-a omorat mama in propria locuinta. Vecinii, alarmati de tipetele femeii, au fost cei care au sunat la 112. Cand au ajuns la fata locului, politistii au gasit-o pe aceasta fara suflare. Alarma la 112 a fost data de un vecin, care…

- Doi muncitori care descarcau moloz pe un teren viran din Ilfov au descoperit ca printre resturi se afla un cadavru și au dat alarma. Anchetatorii au mers la adresa de unde oamenii luasera resturile. Cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, au ajuns la principalul suspect. Este vorba…

- In casa lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani reținut sambata pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, polițiștii au gasit resturi umane și bijuterii care ar fi aparținut celor doua fete disparute, Alexandra, 15 ani, și Luiza, 18 ani. Polițiștii au descoperit,…

- Crima oribila in București - Un barbat a fost ucis in bataie in parcarea unui supermarket. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili cauzele de la care s-au incaierat cei doi oameni implicați in conflictul care s-a incheiat cu decesul barbatului batut.Citește și: Bogdan Licu, REACȚIE INCENDIARA…

- In seara zilei de ieri 19 iunie, polițiștii și salvamarii au intervenit in doua cazuri de inec la bazinele acvatice din capitala.Polițiștii sect. Centru, au fost alertați la ora 20:35, barbat inecat in lacul din Parcul Valea Morilor.

- O femeie din Peru și-a otravit cei doi copii, dupa care a incercat sa se sinucida. Aceasta fusese abandonata de partenerul de viața. Tragedie in Lima, Peru, unde o mama i-a otravit pe cei doi copii ai sai, in varsta de 2 și 4 ani, dupa ce a fost abandonata de partenerul de viața. Dupa ce și-a omorat…

- Polițiștii și procurorii fac cercetari pentru omor, duminica, dupa ce trupul unei tinere de 19 ani a fost gasit intr-o padure din zona Rafov, județul Prahova, victima avand mai multe lovituri de cuțit. Principalul suspect, un cioban, este audiat, conform Mediafax.Citește și: Mihai Tudose intra…