Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 65 de ani a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, luni, in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe DN 3 Bucuresti-Lehliu Gara, in zona localitatii Belciugatele.La fata locului au intervenit echipaje ISU si de la Ambulanta, dar si un elicopter SMURD, care a preluat…

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia rutiera este intrerupta pe DN3 Bucuresti – Lehliu Gara, in zona localitatii Belciugatele, judetul Calarasi. Aici a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a decedat si…

- Pasiunea pentru brodat si crosetat a determinat-o sa-si deschida o afacere destul de indrazneata.Este vorba despre Ana Enache din satul Bahu, raionul Calarasi, care a infiintat o crescatorie de gaste, din penele carora vrea sa faca perne ornamentate in stil traditional.

- O crima oribila a avut loc, vineri seara, in spatele Catedralei din Timișora. O tanara in varsta de 21 ani, pe nume Maria Karina, a fost injunghiata mortal de iubitul ei gelos. O tanara in varsta de 21 de ani a fost ucisa, vineri seara, in Timișoara. Ea a fost injunghiata mortal chiar de iubitul […]…

- O femeie a fost ucisa, luni, pe plaja Ribersborg din Malmo, Suedia, dupa ce barbați mascați au deschis focul asupra unei familii. Atacul s-a produs, luni dimineața, in jurul orei locale 10. Martorii spun ca mai mulți barbați mascați au tras intre opt și zece gloanțe catre un cuplu care avea un copil.…

- O crima oribila a fost comisa la Manasia, in Ialomița. O femeie și-a ucis soțul și l-a incendiat. Informația inițiala obținuta de la surse din ancheta, ca victima a fost incendiata intr-un butoi, nu...

- O femeie a fost batuta crunt de mai multe persoane, femei și barbați, pe bulevardul Unirii din Focșani, vizavi de Comisariat. Incidentul a avut loc in jurul orei 21.45. Mai multe persoane care stateau la aer pe o bancuța au fugit, la fel și trecatorii. Conform unor surse, femeia a ajuns la spital, dupa…

- Scene desprinse din filmele thriller in Timiș, dis-de-dimineața. O persoana a fost injunghiata mortal miercuri dimineața, in localitatea Faget, iar mai apoi o alta a fost ranita grav. Atacatorul a reușit sa scape dupa faptele comise, ca mai apoi sa fure un autoturism. O persoana a fost injunghiata mortal…