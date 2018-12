Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Rusia. Safia Askarova, o tanara olimpica la inot, a fost omorata de propriul iubit. Agresorul, la randul sau, un inotator de elita, a injunghiat-o pe adolescenta de 16 ani care l-a parasit pentru a-și urma visul de a caștiga medalia de aur. Safia Askarova (foto) a decis sa se desparta…

- Unul dintre mijlocasii importanti ai fotbalului romanesc pana in urma cu cativa ani, Dacian Varga (34 de ani) se afla in mijlocul unui scandal imens, fiind acuzat de fosta sa iubita, Larisa Judele, ca ar fi batut-o la Targul de Craciun organizat in Piata Constitutiei.

- In vara acestui an, o crima soca atat intreaga lume. Iulia, o romanca de 15 ani, a fost ucisa de fostul iubit, intr-un parc din Germania. La cateva luni atunci, noi detalii cutremuratoare ies la iveala. Se pare ca Matyu, barbatul care a omorat-o cu sange rece, si-a anuntat crima pe contul personal de…

- O fata in varsta de 17 ani, din Tulcea, a fost ucisa in Spania de fosta iubita a prietenului ei, scrie Observator TV. Tragedia s a intamplat, noaptea trecuta, in orasul Alcorcon din sud vestul capitalei Madrid.Duminica seara, Denisa Maria , adolescenta in varsta de 17 ani care locuia cu parintii in…

- Sfarșit cumplit pentru o tanara in varsta de 17 ani din Tulcea. Aceasta ar fi fost ucisa noaptea trecuta in orașul Alcorcon din sud-vestul capitalei Madrid in Spania, de fosta iubita a prietenului ei. Potrivit presei din Spania, medicii care au ajuns la locul crimei au fost ingroziți de ceea ce au gasit.…

- O tripla crima a fost descoperita luni seara in Calarași. Doi batrani și fiica lor au fost injunghiați mortal. Asasinii sunt 3 adolescenți de 17 ani. Crima a fost comisa intr-o locuința de pe strada M...

- Crima care a socat intreaga tara: Vezi secretul teribil al politistului care a fost transat de nevasta! Abia acum s-a aflat totul! Crima care a socat intreaga tara ar putea avea legatura cu niste probleme pe care politistul le-a ascuns de rude si de prieteni. Politistul local ucis si transat de nevasta…