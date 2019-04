Crima organizata, spaima europenilor Grupurile de crima organizata din ce in ce mai violente reprezinta cea mai mare amenintare la adresa securitatii europene, depasind terorismul si migratia, au avertizat oficiali ai politiei din intregul continent, in cadrul unei conferinte organizate la Haga de agentia italiana de combatere a mafiei in colaborare cu Europol. Grupari mafiote provenind din Italia, Albania […] Crima organizata, spaima europenilor is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Cresterea violentei crimei organizate reprezinta cea mai mare amenintare la adresa securitatii Europei, depasind de departe terorismul si migratia, a anuntat marti agentia europeana pentru cooperare in materie de aplicare a legii Europol.

- Confederația C.A.P.I.M.E.D. Romania atrage atenția autoritaților asupra existenței unei rețele de crima organizata care funcționeaza in vestul țarii, avand legaturi cu universitațile de Medicina și Farmacie. Zeci de studenți straini au fost escrocați de persoane recomandate ca fiind capabile sa obțina…

- Pariurile, in special in sport, au devenit extrem de populare in ultimii ani in Kosovo, unde aproximativ o treime din 1,8 milioane de persoane sunt șomeri. Primul ministru, Ramush Haradinaj a declarat ca masura vizeaza "consolidarea securitații publice". "Nu vom permite ca aceste locuri sa…

- Un pusti de doar 10 ani a sunat la 112 si a anutat, printre lacrimi, ca mama sa a fost ucisa de tatal sau care s-a aruncat de la etaj. Politistii au descins imediat la locuinta minorului care solicitase ajutor. Astfel, au iesit la iveala multe detalii teribile in cazul crimei urmata de sinucidere.…

- Credincioșii români din Sydney (Australia) au descoperit ca pe rolul Tribunalului Cluj se afla, din luna iunie 2017, un proces în care 29 de persoane sunt inculpate pentru initiere si constituire de grup infractional organizat. Printre ei, preotul Radu Cristian Herțeg, parohul bisericii…

- Mii de opozanti ai premierului albanez Edi Rama au cerut din nou demisia sa joi in cursul unei manifestatii desfasurate in calm, la cinci zile dupa o prima demonstratie marcata de incidente, potrivit France Presse. Fortele de ordine au fost desfasurate in dispozitiv, iar cladirea parlamentului a fost…

- Astazi la Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” din Iași se desfașoara simpozionul național ”Practici educaționale de succes in educația timpurie”, ajuns la cea de IV-a ediție. Organizata de catre Inspectoratul Școlar Județean Iași, cu sprijinul a opt gradinițe de prestigiu, manifestarea a trezit interesul…

- Politia Romana si DIICOT au facut, in ultimele doua saptamani, 112 perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. Au fost ridicate peste 21 de kilograme de droguri, bani falsi, autoturisme si echipamente IT, conform news.ro.In perioada 11 – 23 ianuarie, 317 politisti…