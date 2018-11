Stiri pe aceeasi tema

- Sotia barbatului, angajata in cadrul Serviciului Economic din Inspectoratul de Politie Judetean Arges, a sunat la 112 solicitand deblocarea usii aprtamentului din municipiul Pitesti in care se aflau sotul si copilul sau, in varsta de 3 ani, au declarat surse judiciare. Echipajele ISU i-au gasit pe cei…

- Crima cumplita urmata de sinucidere in Pitești. Un barbat de 29 de ani și-a omorat copilul de trei ani și apoi s-a sinucis. Cea care a facut macabra descoperirea este soția barbatului. Din primele informatii, cei doi soti sunt politisti. Pompierii de la ISU Arges intervin in aceste momente intr-un…

- Crima ODIOASA in urma cu putin timp. Un politist si-a impuscat copilul de numai trei ani, apoi s-a sinucis Un politist de la Crima Organizata si-a ucis cu sange rece propriul copil de numai trei ani, apoi s-a sinucis. Cei doi au fost gasiti in locuinta barbatului. ISU Arges a fost solicitat sa intervina…

- Caz șocant la Pitești. Un polițist de la Combaterea Crimei Organizate și fiul lui de trei ani au fost gasiți morți in apartament. Alerta la 112 a fost data de fosta sotie a acestuia. Din primele informatii, se pare ca barbatul si-a impuscat copilul, apoi s-a sinucis. Politistul in varsta de…

- Un politist la Crima Organizata in Arges si copilul sau de 3 ani au fost gasiti morti intr-un apartament din Pitesti. Primele indicii arata ca barbatul si-a impuscat copilul, apoi s-a sinucis.

- ISU Arges a fost solicitat sa intervina intr-un apartament din Pitesti, acolo unde doua persoane au fost gasite fara suflare. La apelul de urgenta 112 a sunat o femeie, al carei sot si copilul de trei ani au fost gasiti decedati. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/crima-odioasa-in-pitesti-un-politist-si-a-impuscat-copilul-de-numai-trei-ani-apoi-s-a-sinucis_446125.html#ixzz5VncDBXGF

- Scene incredibile la Pitești.Un politist și-a impușcat copilul in cap, dupa care s-a sinucis. Conform primelor informații furnizate de Romania TV, barbatul se afla in proces de divorț cu soția sa și nu este exclus ca gestul sau sa fie o razbunare pe partenerul de cuplu. La acest moment oamenii…

- O crima odioasa petrecuta in Iași a ingrozit o țara intreaga. Este vorba despre un dascal, care și-a omorat soția intr-un mod halucinant, cu doar o saptamana inainte de nunta fiicei lor.