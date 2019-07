Stiri pe aceeasi tema

- O cercetatoare din SUA a fost descoperita fara viata pe insula greceasca Creta, intr-un buncar din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Suzanne Eato, in varsta de 59 de ani, fusese data disparuta pe 2 iulie. Potrivit presei locale, in urma autopsiei a iesit la iveala faptul ca femeia a murit strangulata.…

- Principalele ziare in araba trec sub tacere sau prezinta intr-un mod foarte putin vizibil in editiile lor tiparite de marti moartea fostului presedinte egiptean Mohamed Morsi, primul ales democratic la urne, din gruparea islamista Fratii Musulmani, considerata acum in Egipt drept "terorista", transmite…

- Un caz socant a avut loc in India, acolo unde o fetita de opt ani a fost violata in mai multe randuri, iar mai apoi ucisa. Revolta cetatenilor a aparut in momentul in care judecatorii au decis sa nu-i condamne pe atacatori la pedeapsa cu moartea, ci sa-i condamne la inchisoare pe viata.

- Femeia, in varsta de 55 de ani, a suferit rani grave dupa ce a fost prinsa intre ușile unui tramvai si tarata cativa metri pe strada. Victima a fost transportata, de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Iasi la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi Incidentul…

- O crima socanta a avut loc miercuri seara in cartierul Militari din Bucuresti. O tanara de 19 ani a fost ucisa de iubitul ei, un baiat de 26 de ani. Criminalul și-a recunoscut fapta in fața oamenilor legii.

- Doi dintre oamenii, care l-au cunoscut cel mai bine pe regretatului Razvan Ciobanu, s-au intalnit in secret, intr-un parc din București, pentru a discuta, probabil, detalii despre dispariția prematura a designerului

