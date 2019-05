Crimă la un azil de bătrâni din Franța. O femeie de 102 de ani este suspectată că și-a ucis vecina O femeie, in varsta de de 102 de ani, este suspectata ca și-a ucis vecina, de 92 de ani, intr-un azil pentru batrani din nordul Franței. Ea a fost internata intr-un spital psihiatric, potrivit BBC. Femeia a marturisit unuia dintre ingrijitori ca a ucis pe cineva. Dupa aflarea informației, ingrijitorul din Chezy-sur-Marne a gasit victima moarta, in patul ei, potrivit unui procuror. Victima este o femeie de 92 de ani care a murit, potrivit autopsiei, in urma unor lovituri la cap și a strangularii, potrivit BBC. Femeia de 102 de ani a fost "intr-o stare foarte agitata, confuza, și i-a spus ingrijitorului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

