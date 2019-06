Crima la care au asistat trei copii. A fost sau nu legitimă apărare? Moarte socanta intr-o localitate din Iasi. Un barbat in varsta de 40 de ani si-a omorat nepotul de 22 de ani, dupa o cearta violenta intre cei doi. Din informatiile martorilor, cazul pare a fi autoaparare, insa politia va da verdictul final. Conflictul a avut loc marti seara, in jurul orei 20. Cearta a degenerat intr-o altercatie in urma careia barbatul de 40 de ani i-a infipt toporul in capul nepotului, dupa ce mai int&acir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

