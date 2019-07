Crimă la Caracal. Victor Ciutacu: 16 ore pentru emiterea unui mandat? ”Nu e nicio problema de legislație, toți trebuie dați afara... toți, de la cap la coada, de la poliție pana la STS, trecand prin procuratura și instanța de judecata. Sa o luam metodic. STS-ul, daca a dat, și aproape nu am nicio indoiala, ca a dat adresele aiurea, așa cum a facut-o in ultimele foarte multe cazuri. Experiența lor in domeniu este cunoscuta, iar gafele sunt deja celebre, din pacate cu pierderi de vieți omenești. Mai apoi, poliția și incercarile de a se spala imaginea poliției ma ingrețoșeaza. Aș vrea sa va citesc din Constituția Romaniei, daca mai e valabila. Articolul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra, fata luata la ocazie miercuri si disparuta, a sunat joi la 112, cerand ajutor. Adolescenta ar fi fost ucisa apoi intr-un mod salbatic de cel care a rapit-o. Surse din ancheta sustin ca Alexandra ar fi sunat la 112 joi, cerand disperata ajutor, spunand ca e inchisa intr-o casa. Serviciul de…

- Doua fete care locuiesc in localitați diferite, dar in apropiere de Caracal, au disparut in condiții asemanatoare, la trei luni distanța. Cele doua au fost vazute ultima oara in timp ce erau luate la ocazie. Surse au declarat pentru Romania TV ca in curtea unui mecanic ar fi fost descoperite cadavre…

- Energia celor mai bine de 40.000 de oameni prezenți pe domeniile castelului Banffy a fost din plin resimțita de artiștii care, an de an, remarca atat atmosfera de la castel, cat și primirea speciala pe care le-o ofera fanii din Romania.

- Romania, "printre primele tari in Europa cu sistem de alerte prin telefon" Raed Arafat. Foto. gov.ro. O noua runda de testare a sistemului RO-ALERT începe astazi și se va desfașura timp de doua saptamâni la nivel național. Mesajele vor intra automat pe telefoanele mobile configurate…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, in Parlament, ca Serviciul de Telecomunicaii Speciale (STS) nu ar trebui sa se mai ocupe de alegerile din Romania, iar sarcinile STS ar putea fi preluate de Autoritatea Electorala Permanenta.„Ce am discutat cu privire la ingreunarea ...

- Ordonanța privind Codul administrativ adoptata miercuri de Guvernul Dancila vine in contradicție cu prevederile Constituției Romaniei și chiar cu legea prin care Romania a ratificat Carta europeana a limbilor regionale sau minoritare, adoptata la Strasbourg la 5 noiembrie 1992. Potrivit purtatorului…

- Un roman a decedat, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui incendiu premeditat in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost inculpate in acest caz. Incidentul s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri intr-o zona frecventata de persoane…

- Directia Generala de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Vrancea, prin Serviciul de Interventie in Regim de Urgența, a organizat cu ocazia zilei de 5 iunie – Ziua Nationala Impotriva Violenței Asupra Copilului in Romania, o serie de actiuni de informare, in vederea sensibilizarii comunitatii impotriva…