Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 62 de ani a sfarsit intr-o balta de sange, dupa ce a fost batut de doi prieteni de pahar. Deocamdata nu sunt cunoscute motivele altercatiei. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care a avut loc tragedia.

- Un barbat in varsta de 62 de ani a sfarșit intr-o balta de sange, dupa ce a fost batut de doi prieteni de pahar. Deocamdata nu sunt cunoscute motivele altercației. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care a avut loc tragedia. De o moarte violenta a avut parte…

- Omorat cu sange rece. Un barbat a decedat dupa ce a fost snopit in bataie de propriul cumnat si feciorul acestuia. Crima s-a produs in noaptea de 14 ianuarie curent, in localitatea Gotesti, raionul Cantemir.

- Este ancheta la Iasi dupa ce un barbat a sunat la Politie si a spus ca atunci cand s-a trezit, a gasit, langa el, in pat, tanarul cu care a consumat bauturi alcoolice, acesta fiind mort.

- Un barbat a fost ucis in bataie de amicul sau de pahar. Suspectul oribilei crime este un tanar de 20 de ani. Omorul s-a produs in prezenta a doi adolescenti de 16 ani, ce au fost martori la cele intamplate. Totul s-a intamplat aseara, intr-o localitate din raionul Straseni.

- O botosaneanca este acuzata ca a ucis in bataie un barbat. Victima avea numeroase leziuni si se banuieste ca a fost pus la pamant dupa ce a fost lovita cu un cana in cap. Femeia acuzata de crima a fost retinuta de Politie.

- O crima cumplita a avut loc in Republica Moldova, in raionul Hancesti. Patru tineri, doi de 17 ani, unul de 15 si celalalt in varsta de 45 de ani, si-au omorat in bataie prietenul de pahar. Victima si cei patru prieteni ai sai au baut impreuna pana cand s-au luat la cearta. Ulterior, barbatul de […]…