- Oliver Ivanovic, unul din principalii lideri politici ai sarbilor din Kosovo, a fost impuscat mortal marti dimineata in fata biroului sau din Kosovska Mitrovica, in nordul Kosovo, transmit AFP si site-ul postului sarb B92....

- Membri și simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au cerut Judecatoriei municipiului Chișinau, cu sediul la Botanica, traducerea urgenta a dosarului Sor, transmiterea acestuia Curții de Apel și condamnarea lui Ilan Sor pentru implicare în furtul miliardului. Solicitarea a…

- Autoritațile egiptene au anunțat ca mai multi barbati înarmați au împușcat mortal noaptea trecuta un creștin în localitatea al Arush din nordul peninsulei Sinai. Serviciile de securitate egiptene sînt citate de citate de agențiile internaționale de presa cu declarația…

- Un barbat in varsta de 50 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost impușcat mortal in timpul unei partide de vanatoare, chiar de colegul sau. Evenimentul tragic s-a petrecut in apropiere de orasul Otelu Rosu din judetul Caras-Severin.

- Cel putin patru persoane au fost ucise si alte 16 au fost ranite in urma revoltelor care au avut loc in ultimele zile in Venezuela, pe fondul saraciei si a foametei din tara. Trei dintre victime sunt din orasul Arapuey, localizat in vestul tarii. Primarul a anuntat ca aceste persoane au fost…

- Un membru fondator al Hamas este in stare grava dupa ce s-a impuscat in cap in timp ce isi verifica arma, reprezentantii gruparii militante palestiniene spunand ca este vorba despre un accident, conform BBC. Imad al-Alami s-a impuscat "in timp ce isi verifica arma personala la locuinta sa", a anuntat…

- Imad al-Alami s-a impuscat "in timp ce isi verifica arma personala la locuinta sa", a anuntat purtatorul de cuvant al Hamas Fawzi Barhoum. Surse medicale au afirmat ca Alami, fost membru al Biroului politic al Hamas, care are relatii apropiate cu Iranul, este internat intr-un spital din Gaza City. Nu…

- Patronul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impușcat mortal, in plina zi, in fața sediului firmei sale din Sofia. Petar Hristov, in varsta de 49 de ani, a fost impușcat in timp ce se pregatea sa urce in mașina sa, in Manastirski Livadi, un cartier select al capitalei…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat si ucis in plina zi in fata sediului companiei sale din Sofia, scrie Reuters, care citeaza doua surse familiare cu cazul.

- Un accident mortal, soldat cu decesul unei fete de 11 ani, a avut loc, joi noaptea, pe DN 10, la iesirea din localitatea buzoiana Satuc. Soferul implicat este un barbat de 27 de ani, care nu avea permis de conducere si care bause. In acest caz, a fost intocmit dosar penal, transmite News.ro . “Referitor…

- In perioada Revelionului și Anului Nou (pana azi, 2 ianuarie) nu s-a inregistrat nici un accident mortal in județ, potrivit Biroului de Presa al IPJ Satu Mare. Din statisticile polițiștilor reiese ca in aceasta perioada, comparativ cu anii precedenți, au venit acasa din strainatate mai puțini satmareni,…

- Barbatul care, în vara anului trecut, a accidentat mortal pe o trecere de pietoni o femeie și pe fiica acesteia a fost condamnat de Curtea de Apel la cinci ani de închisoare ,cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de cinci ani. Decizia este cu drept de…

- Un tânar de 19 ani, din comuna Ulma, județul Suceava, a murit, dupa ce a fost împușcat în mod accidental, în cap, cu o arma de vânatoare pe care încerca, împreuna cu doi prieteni, sa o ascunda de padurar. Poliția a deschis o ancheta în acest caz. Conform…

- Politia damboviteana va informeaza: Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea unui procuror, efectueaza cercetari in cazul unui barbat, de 31 de ani, din Ludesti, care a fost impuscat mortal, accidental, in timpul unei partide de vanatoare, autorizata pentru…

- Un jurnalist mexican a fost impuscat mortal marti in timp ce se afla la petrecerea de Craciun organizata de scoala la care invata fiul sau, au anuntat autoritatile, ceea ce creste la 12...

- Politistii din Constanta, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un cetatean turc, dat in urmarire internationala de autoritatile din Germania, pentru trafic de migranti. La data de 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de…

- UPDATE 3: Din primele informații se pare ca cel care a provocat accidentul este șeful SRI Prahova. In speța s-a deschis dosar penal, informeaza DCNEWS. Poliția și Parchetul General ancheteaza cazul. UPDATE 1: Accidentul rutier s-a soldat cu decesul unei persoane. Potrivit Agerpres,…

- O serie de imagini si inregistrari video cu un caine impuscat in cap au aparut pe Facebook. Din primele date, Politia a descoperit ca animalul ar fi fost impuscat accidental la o vanatoare autorizata din zona satului Taga din judetul Cluj. O asociatie de protectie a animalelor din Dej a declarat ca…

- Individul care ameninta pasageri cu un cutit a fost impuscat de politisti, vineri seara, in incinta Aeroportului Schiphol din Amsterdam. Aeroportul a fost evacuat din cauza incidentului, a mai precizat presa olandeza. "Un barbat a fost impuscat de agenti de politie in incinta Aeroportului…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca au fost mobilizati peste 2.400 de angajati pentru funeraliile Regelui Mihai. "Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat pentru buna desfasurare a funeraliilor Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei aproximativ 1400 de politisti, peste 800…

- Ionuț Petrașc, tanarul impușcat mortal de un polițist chiar in curtea casei sale din Singeorz-Bai, va fi condus pe ultimul drum astazi, la pranz. Acesta a murit vineri noaptea, dupa ce a fost ranit de doua gloanțe, trase de un polițist chemat de o vecina pentru a-l calma.

- Potrivit oamenilor legii, a fost primit un apel la 112 care denunța incidentul, polițiștii reușind sa dea de urmele autorului inițial necunoscut. Acasa la acesta au fost gasite trei arme de vanatoare confecționate artizanal, 37 de cartușe calibru 12 mm și 65 de cartușe calibru 16 mm, polițiștii…

- Halterofilul columbian Edwin Mosquera Roa, participant la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, si-a pierdut viata dupa ce a fost împuscat luni într-un oras din tara sa, scrie BBC. Comitetul Olimpic Columbian l-a descris pe Mosquera drept „unul dintre cei mai importanti…

- Un polițist din Hunedoara a impușcat mortal un barbat, dupa ce fusese chemat sa alunge un mistreț. Cel care l-a chemat pe agentul de poliție a fost fiul victimei pentru a alunga animalul care a intrat in gospodaria lor, scrie libertatea.ro.Incidentul a avut loc in Petrila.

- Curtea de Apel Chisinau urmeaza sa decida daca tatal adolescentului de 14 ani, din satul Verejeni, raionul Telenesti, care si-a impuscat mortal prietenul in timp ce se jucau, va fi cercetat penal la libertate. Asta dupa ce procurorii au contestat decizia instantei raionale, prin care acesta fusese…

- Poliția a transmis pe Twitter ca „pericolul a fost eliminat”, dupa ce tigrul a fost ucis de proprietarul sau, lânga Turnul Eiffel, la puțin timp dupa ce a evadat. Un tigru de la circ a fost împușcat mortal, de proprietarul sau, dupa ce a evadat și se plimba pe…

- Duminica noaptea, un grav accident s-a produs la Bascov. Un autoturism cu numere de Anglia care venea dinspre Curtea de Argeș a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism parcat regulamentar. Dupa ce a vazut dezstrul pe care l-a produs, soferul, de etnie roma, a fugit lasand autoturismul pe loc.…

- Poliția spaniola a deschis focul asupra unui francez, aparent dezechilibrat mintal, care striga "Allah Akbar" la un punct de trecere a frontierei, la granița cu Franța, ranindu-l în zona șoldului, au anunțat sâmbata forțele de ordine

- La data de 03.11.2017, Curtea de Apel Bucuresti a mentiunut sentinta penala pronuntata de Tribunalul Ialomita, dispunand condamnarea definitiva a inculpatilor: Catrinescu Nicolae, agent de politie in cadrul Biroului de Ordine Publica al Politiei Municipiului Fetesti, la pedeapsa de 5 ani si 8 luni inchisoare…

- Un tanar, banuit ca ar fi furat dintr-un seif al unei firme din municipiul Vulcan suma de 51.000 de lei, a fost retinut miercuri de politistii din localitate, la capatul unei actiuni care a durat mai putin de 24 de ore si in urma careia s-a reusit recuperarea a peste 85% din paguba. Politia a fost…

- O tânara, în vârsta de 14 ani, din California, SUA a facut o greșeala fatala la chiar prima ei ora de condus, alaturi de tatal ei. Adolescenta a apasat din greșeala pe pedala accelerației, în timp ce încerca sa frâneze. Astfel, mașina a lovit-o chiar pe…

- Un elev de 16 ani de la Liceul Agricol Constantin Dobrescu din Curtea de Arges s-a ales cu o fractura si mai multe vanatai dupa ce a fost agresat de doi colegi. Politia a deschis dosar penal pentru lovire si alte violente.

- Un consilier local si-a impuscat propriul fin direct in inima si a lasat orfani doi copii. Politistii au fost sesizati ca, in zona comunei bihorene Magești, a avut loc un accident, in urma caruia un barbat de 43 ani din comuna Tetchea a fost impușcat mortal. Autorul, un consilier local din Magesti,…

- Garda Naționala Rusa a transmis ca un ofițer rus a ucis patru militari intr-o cazarma din Cecenia, dupa care a fost impușcat mortal de catre ceilalți soldați, scrie The Associated Press. Presa rusa scrie ca incidentul s-a petrecut, luni, intr-o baza militara din localitatea cecena Shelkovskaya. Din…