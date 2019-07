Stiri pe aceeasi tema

- VIOLENTA…De Ziua Frantei, la una dintre crasmele din satul Grajdeni, comuna Fruntiseni, un barbat de 34 de ani, Stefan Gheorghita, a fost omorat de un consatean, Gheorghe Negoita, in varsta de 49 de ani. Crima s-a petrecut pe fondul consumului de alcool, in jurul orei 16.00, iar cateva ore mai tarziu…

- Știai ca avem un grup dedicat noutaților din județul Buzau? Click AICI pentru a te inscrie! Este din nou alerta in vestul țarii, in Timiș, acolo unde un individ a injunghiat doi soți care faceau fitness in parc, la primele orele ale dimineții. Barbatul a murit pe loc, iar femeia a ajuns la spital. Un…

- Crima infioratoare in judetul Vaslui. Intr-un acces de furie, un barbat de 52 de ani si-a ucis nevasta cu o coasa, potrivit stirileprotv.ro.Plina de sange si cu ultimele puteri, femeia s-a tarat pana la poarta unei vecine, care a sunat ingrozita la 112. Victima n-a putut fi salvata insa.…

- Un grav accident rutier a avut loc in noaptea de 15/16 iunie (sambata spre duminica) pe DN 79, ce leaga Oradea de Arad, in judetul Arad, in zona localitatii Zimand Cuz. In impactul extrem de violent au fost implicate un autoturism si un biciclist, soferul care se afla la volan parasind locul accidentului…

- O crima feroce a avut loc la Vaslui, in comuna Hoceni, la fata locului fiind in acest moment politistii criminalisti. Un barbat venit in vizita la iubita sa a pus mana pe un topor, dupa o cearta in familie, l-a ucis pe tatal femeii, apoi a atacat-o si pe iubita sa cu toporul potrivit observator.tv.…

- Crima absolut socanta in comuna Cochirleanca din judetul Buzau. Un barbat in varsta de 55 de ani a murit in chinuri groaznice, dupa ce un consatean mai mic cu 20 de ani l-a taiat cu o coasa.

- Sentinte mai dure pentru doi inculpati, locuitori ai raioanelor Edinet si Rascani. Acuzatii, care au savarsit o crima, au fost condamnati la 7 ani si 6 luni, si, respectiv, 5 ani si 8 luni de inchisoare.