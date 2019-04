Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Metes, in varsta de 45 de ani, a fost condamnata la inchisoare cu executare pentru talharie calificata. Pantea Petronela a primit trei ani de inchisoare cu executare, pentru ca a atacat cu spray lacrimogen si a batut cu pumnii si picioarele un barbat caruia ii datora o suma de bani. Potrivit…

- Un barbat din Craciunelu de Jos a fost ucis, in noaptea de joi spre vineri, de catre sotia sa. Din primele date, acesta ar fi fost lovit in zona inimii, cu un cutit, de catre femeie. Victima este un barbat in varsta de 44 de ani din Craciunelu de Jos. Sotia sa, o femeie de […] Citește CRIMA la Craciunelu…

- O angajata a Primariei Baia Mare și-a ucis soțul cu un ciocan. Femeia se afla in prezent internata la spital in coma! Un scenariu parca desprins din filmele de groaza a avut loc in aceasta dimineața in Baia Mare. Scandalul care a izbucnit intre cei doi soți s-a sfarșit cu moartea barbatului și internarea…

- Moarte suspecta, produsa in cursul nopții trecute pe o strada din municipiul Ramnicu Sarat. O mașina a ars ca o torța, pompierii gasind inauntru trupul carbonizat al unui barbat care locuia in zona. Poliția a deschis o ancheta. Alarma s-a dat azi-noapte pe strada Nicolae Labiș de la marginea orașului.…

- O crima oribila a avut loc noaptea trecuta in Arad. Un barbat in varsta de 40 de ani și-a macelarit, pur și simplu, soția in varsta de 38 de ani, cu un cuțit de bucatarie. Femeia a fost injunghiata de zeci e ori. Totul s-a petrecut sub ochii copilului lor, in varsta de 10 ani. […] The post Crima și…

- "Autorul in varsta de 80 de ani este din comuna Ulmi. Victima in varsta de 59 de ani, tot din Ulmi, il ajuta pe autor la treburile gospodaresti. Se efectueaza cercetari sub coordonarea procurorului de caz, urmand a se propune masuri legale. La acest moment autorul are calitatea de inculpat, aflandu-se…

- Un barbat din Rusia și-a decapitat iubita, dupa ce acesta a constat ca supa pe care a gatit-o "nu era gustoasa", arata poliția. Ofițerii au gasit corpul femeii in varsta de 47 de ani in regiunea Smolensk a Rusiei. Acum, barbatul care și-a ucis soția este arestat la domiciliu. "Barbatul s-a infuriat…

- Mai multe imagini au aparut in presa cu locuința unde doi soț au fost legați și batuți in propria casa. Drept urmare, femeia a fost omorata in bataie, iar barbatul a stat 2 zile legat langa soția decedata