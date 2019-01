Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 18 ianuarie, în jurul orei 14.20, politistii constanteni au fost sesizați cu privire la un eveniment petrecut pe raza comunei Sacele din județul Constanta. Din primele informatii, se pare ca un barbat de 47 ani ar fi agresat-o pe fiica sa, de 14 ani, careia, conform primei declarații,…

- Crima oribila in aceasta seara in orasul maramuresean Borsa. Politistii si procurorul criminalist sunt in alerta maxima!!! Medicii nu au mai putut face nimic, decat sa constate decesul!!! Din informatiile noastre, deocamdata neconfirmate si oficial, un tanar in varsta de aproximativ 34 de ani, Florin…

- Dupa descoperirea stupefianta care a avut loc in Istria, si anume un picior carbonizat, ancheta politiei a demarat imediat. Potrivit celor mai recente informatii, se pare ca victima a fost omorata cu un topor,...

- O cearta despre notele proaste a impins un tanar din Florida, SUA, sa-și ucida mama, apoi sa-i ascunda corpul și sa insceneze un furt. Gregory Ramos, un adolescent din Florida, a fost acuzat ca și-a ucis mama, dupa ce cei doi au inceput sa se certe din cauza faptului ca tanarul are note proaste la școala.…