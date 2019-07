Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 8 ani a murit, luni, in principala gara din Frankfurt, dupa ce un barbat l-a impins pe calea ferata, copilul fiind lovit de un tren care intra in gara.Barbatul a fost arestat si politia a lansat o ancheta pentru omucidere, informeaza Agerpres.

- Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, sambata, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o cladire in orașul Bruchsal din apropiere de Stuttgart. Autoritațile locale au transmis ca trei persoane și-au pierdut viața, dupa ce avionul s-a prabușit peste un magazin de bricolaj in orașul…

- Minorul de 11 ani din localitatea Goianul Nou, Stauceni, care a ajuns in stare grava pe patul de spital, dupa ce a fost mușcat de un caine, a decedat in aceasta noapte. Informația a fost confirmata de reprezentanții Spitalului Municipal de Boli Contagioase pentru Copii.

- O furtuna neobisnuit de puternica a ucis șase turisti in Grecia, in peninsula Halkidiki. Printre cei care au murit se afla si doi cetateni romani: o femeie si un baiat de 8 ani. Ei si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant s-a prabusit din cauza vantului puternic. De asemenea, doi cetateni…

- Politistii si procurorii prahoveni cerceteaza un barbat in varsta de 23 de ani suspectat ca a violat si ucis o tanara de 19 ani al carei cadavru a fost descoperit duminica intr-o padure din apropiere de Ploiesti.

- Un barbat in varsta de 51 ani, din comuna Piatra Soimului, a fost ucis, in noaptea de vineri spre sambata, de un consatean in varsta de 18 ani, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul sef adjunct Robert Costan, informeaza Agerpres.roPotrivit sursei citate, victima a fost…

- O adevarata noricire a avut loc, in aceasta noapte, in satul Dobra, comuna Supur, din judetul Satu Mare, acolo unde o femeie a murit in urma unui incendiu izbucnit la centrala termica a casei in care locuia.Capitanul Ovidiu Leuca, de la ISI Satu Mare a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "femeia, in…

- Alex Faur, un tanar cunoscut in lumea mondena și un apropiat al vedetelor autohtone, a murit. Acesta era bolnav. Alex Faur a murit la varsta de 40 de ani. Anunțul a fost facut de una dintre prietenele lui, pe o rețea de socializare. "Odihnește-te in pace, prieten drag. Viața nu va mai fi niciodata…