Crimă în Portul Constanţa. Un vietnamez a fost înjunghiat mortal de un coleg de serviciu Incidentul s-a pestrecut marti seara, in jurul orei 22.00, in incinta caminului SLN din Portul Constanța, unde a avut loc un conflict spontan intre doi cetațeni din Vietnam, muncitori la o societate de pe platforma portuara. Din primele cercetari ale polițiștilor constanțeni s-a stabilit ca unul dintre barbați l-ar fi injunghiat cu un obiect ascuțit pe conațional. La fața locului a ajuns in scurt timp o ambulanța a SAJ Constanța, echipajul medical a gasit un pacient in varsta de 29 de ani ce prezenta o plaga la nivelul abdomenului, acesta fiind transportat la spital. La scurt timp, acesta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

