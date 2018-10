Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt – Serviciul Ordine Publica au acționat, ieri, pe linia prevenirii si combaterii transportului ilegal de material lemnos. Astfel, polițiștii au depistat in trafic, pe raza comunei Pleșoiu, un ansamblu de vehicule care ...

- F. T. Ieri dimineața, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane și al jandarmilor de la Gruparea Mobila, au descins in zece locații – opt in Ploiești…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, baiatul a fost gasit inconstient si a fost resuscitat de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Conform aceleiasi surse, pacientul a fost preluat pe traseu de o ambulanta SMURD de terapie intensiva mobila, fiind deja…

- Politistii din Olt efectueaza noua perchezitii la persoane banuite ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 4.500.000 de lei, prin evaziune fiscala in domeniul comertului cu autoturisme second hand. Cinci persoane vor fi conduse la audieri. La data de 21 septembrie a.c., politistii Inspectoratului…

- Un barbat care ar fi ucis, in 1998, un baiat din Olanda, a fost arestat in Spania, dupa ce a fost identificat cu ajutorul testelor ADN, duminica, a spus politia olandeza. Nicky Verstappen, in varsta de 11...

- In perioada iunie 2018 ndash; august 2018, politistii Directiei de Investigatii Criminale si ai Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Constanta, in colaborare cu Guardia Civil din Regatul Spaniei, au desfasurat in comun activitati de urmarire…

- DOSAR PENAL…Se anunta vremuri grele pentru Marius Bahnareanu, jandarmul acuzat ca a batut cu bestialitate un tanar din comuna Garceni. Cazul a ajuns in atentia procurorilor militari din cadrul Parchetului Militar Iasi. Daca va fi gasit vinovat, Bahnareanu risca inchisoarea dar si excluderea din randul…

- In cazul barbatului din Coșbuc, disparut misterios fara urma in timp ce se afla la locul de munca, despre care Gazeta de Bistrița a scris AICI , incepe sa se faca lumina. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud sunt tot mai convinși ca este vorba despre o crima și au deja un…