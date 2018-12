Crimă în noaptea de Crăciun. Și-a ucis concubinul O satmareanca a ajuns azi, 27 decembrie dupa gratii dupa ce și-a ucis concubinul. Totul s-a intamplat chiar in noaptea de Craciun. Femeia a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Barbatul in varsta de 50 de ani a murit in urma unei lovituri primite la nivelul capului. „Dispune arestarea preventiva a inculpatei d.s. fara […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

