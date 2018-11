Stiri pe aceeasi tema

- Preotul din comuna galateana Schela care, anul trecut, aflat sub influenta alcoolului, a ucis un om intr-un accident rutier, dupa care a fugit de la locul faptei, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Decizia este definitiva.

- "Nu prea mai am asteptari de la acest recurs. Cel putin in ceea ce ma priveste, justitia este oarba, dupa ce am primit a doua condamnare fara nicio proba. Sa spui ca nu sunt probe si sa fii condamnat pe baza unui studiu sociologic, sa trimiti in inchisoare un om fara probe, iertati-ma, dar.. Asta…

- Drama fara margini in lumea pescuitului! Unul dintre cei mai apreciați pescari din Romania a murit intr-un accident nautic. Laurențiu Andronic, vicecampion mondial, caștigator al ediției 2016 Cupa Rapala – Storm Valea Argovei și rodbuilder a decedat, in urma cu cateva zile, dupa ce ambarcațiunea in…

- Un avocat din Alba, condamnat la inchisoare cu executare pentru savarșirea mai multor infracțiuni, nu este de gasit de autoritați in Romania. Ba mai mult, nici in Europa. Avocatul albaiulian Radu Flaviu Chebuțiu are de ispașit o pedeapsa de 2 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Procurorii Parchetului…