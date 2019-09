Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani din Capitala a fost retinut pentru 24 de ore, el fiind acuzat ca a incercat sa jefuiasca o angajata de la o benzinarie si sa dea cu masina peste ea, dupa ce femeia se refugiase intr-o spalatorie auto pentru a cere ajutor. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei,…

- Un tanar de 17 ani a agresat, joi dimineața, de persoane necunoscute in Capitala. Potrivit unor surse citate de News.ro, agresorii ar fi oameni ai strazii, care ar fi vrut sa il incendieze. „In aceasta dimineata, prin apel 112, Politia Capitalei a fost sesizata ca un tanar de 17 ani a fost victima unei…

- Un tanar in varsta de 17 ani din Capitala a fost stropit de mai multe persoane cu substanta adeziva, dupa care au incercat sa-l incendieze. Tanarul a fost transportat la spital pentru ingrijiri, iar anchetatorii incearca sa identifice agresorii. „In aceasta dimineata, prin apel 112, Politia Capitalei…

- O femeie de 57 de ani și concubinul acesteia, de 61 de ani, au fost gasiți morți, duminica dimineața, intr-o balta de sange, in locuința acestora din localitatea vasluiana Corni-Albești. Poliția și Parchetul au inceput o ancheta, prima varianta luata in calcul fiind crima urmata de sinucidere. Cele…

- "Urmare a comunicatului transmis de catre Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov, precizam ca cercetarile sunt continuate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul D.G.P.M.B., sub aspectul savasirii infractiunii de omor. La sediul Directiei Generale de…

- Politia Capitalei anunța ca un barbat de 25 de ani, din municipiul Pascani, suspect in legatura cu cadavrul gasit la Darasti (Magurele, judetul Ilfov), a fost retinut si urmeaza a fi prezentat magistratilor cu propuneri legale. 'La sediul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Sute de oameni, angajati in Palatul Parlamentului au urmarit gratuit din curtea Palatului Parlamentului concertul trupei americane Bon Jovi, care a avut loc duminica seara, in Piata Constitutiei, potrivit unor imagini difuzate pe retelele de socializare online.

- Crima infioratoare in București. Un barbat a fost ucis in bataie in parcarea unui supermarket din sectorul 2. Polițiștii fac acum cercetari pentru a afla cine se face vinovat de moartea violenta. Anchetatorii au fost alertați, luni, in jurul orei 4, printr-un apel la 112 ca in parcarea unui centru comercial…