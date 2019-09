Crimă în fața Palatului Parlamentului. Martorii, despre bătaia cu săbii din Piața Constituției Lupta a fost cu bate și sabii. Cinci persoane au fost duse la audieri. Un martor spune, la Digi24, ca la bataie au participat peste 50 de persoane. Un alt martor afirma ca un barbat a ramas intr-o balta de sange pe asfalt. Totodata, un barbat susține ca in acea zona se intampla frecvent astfel de momente periculoase, fiind un loc unde se strang gaști, șoferi care organizeaza curse ilegale de mașini. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

O lupta cu arme albe, bate și pistoale s-a terminat cu decesul unui om și cu ranirea altora. Scena violenta a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 23.00, in zona Piața Constituției, in fața Palatul Parlamentului, la o ora la care circulația era, in continuare, destul de mare in zona, a notat observator.tv.

