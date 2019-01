Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 80 de ani din localitatea damboviteana Ulmi a omorat, vineri seara, cu lovituri de topor o femeie care il ajuta la treburile gospodaresti, informeaza, sambata, IPJ Dambovita, relateaza Agerpres. Autorul crimei a fost retinut. ''Autorul in varsta de 80 de ani este din comuna Ulmi.…

- Politistii au retinut, vineri, un barbat care fusese dat disparut dupa si-a omorat mama in bataie, in urma cu cateva zile, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila, relateaza Agerpres.Potrivit sursei citate, Marian Basa, in varsta de 42 de ani, fusese…

- Omorat cu sange rece. Un barbat a decedat dupa ce a fost snopit in bataie de propriul cumnat si feciorul acestuia. Crima s-a produs in noaptea de 14 ianuarie curent, in localitatea Gotesti, raionul Cantemir.

- O crima infioratoare a șocat lumea intreaga. O mama de 21 de ani din Rusia este acuzata ca și-a injunghiat bebelușul cu 21 de lovituri de cuțit. Motivul? S-ar fi enervat pentru ca nu se mai oprea din plans.

- Crima socanta in Bucuresti, in aceasta dimineata. Un tanar in varsta de 38 de ani, Florin Frimu, a fost gasit mort, injunghiat, intr-un apartament dintr-un bloc aflat pe Aleea Diham, acolo unde locuia cu chirie

- Noi detalii ingrozitoare ies la iveala in cazul polițistului din Pitești care și-a omorat copilul, iar apoi s-a sinucis. Se pare ca Marius Frantescu, cel care si-a omorat copilul de doar 3 ani si 4 luni, a lasat mai multe bilete de adio, nu doar unul. „Si-a justificat oarecum gestul de a se sinucide…