Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani, din satul Magura, comuna Hulubesti, a fost retinut dupa ce si-a ucis vecinul, un batran de 73 de ani, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui conflict spontan, informeaza IPJ Dambovita. Potrivit sursei citate, conflictul a izbucnit pe fondul consumului de alcool, iar…

- Un barbat de 73 de ani din Hulubești a fost ucis in aceasta seara de catre vecinul sau, un barbat Post-ul DAMBOVIȚA: Un batran a fost ucis in bataie. Criminalul a fost prins apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O crima șocanta a avut loc in comuna Strejesti din Olt. Un barbat a fost gasit ucis in stil mafiot, cu gatul taiat. Potrivit politistilor, un barbat, de aproximativ 46 de ani, din comuna Strejești, a fost gasit decedat in locuința, prezentand urme de taiere-ințepare in zona gatului. Echipa operativa aflata la…

- Barbat gasit injunghiat pe o strada din județul Olt, in comuna Strejești, autorul crimei fiind cautat in prezent de polițiști. Un barbat in varsta de 46 de ani din comuna Strejesti, judetul Olt, a fost gasit mort, sambata dimineata, pe o strada din localitate, fiind injunghiat. Procurorii si politistii…

- O crima teribila a avut loc in comuna Strejesti din Olt, care a bagat in sperieti comunitatea locala. Un barbat a fost gasit ucis in stil mafiot, cu gatul taiat. Potrivit politistilor, un barbat, de...

- „Este vorba despre un omor la Strejesti, victima fiind un barbat in varsta de 46 de ani, din localitate. Este procurorul la fata locului, care conduce ancheta. Deocamdata, autorul este necunoscut. Crima s-a produs prin folosirea unui obiect ascutit-intepator", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ…

- O familie intreaga din satul dambovițean Cobiuța s-a intoxicat, in noaptea de marți spre miercuri, cu monoxid de carbon, de la o soba cu lemne. Tatal de 27 de ani și fiul care implinise doar o luna au murit. Mama copilului a fost gasita și ea in stare foarte grava. Cei trei s-au intoxicat, in […] The…

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…

- Crima terifianta, marți dupa-amiaza! Un barbat și-a omorat cei doi copii și soția, dupa care s-a predat la poliție. Triplul asasinat a avut loc... The post Crima terifianta! Un barbat și-a ucis soția și cei doi copii, apoi s-a predat la poliție appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat în vârsta de 40 de ani, din Dâmbovița, a fost prins vineri de un echipaj de poliție, la km 244 al sensului de mers Sebeș-Sibiu, dupa ce acesta conducea un autoturism pe sensul interzis, pe A1.

- Tribunalul Alba l-a condamnat, marti, la inchisoare pe viata pe un tanar originar din Botosani care, in vara anului trecut, a patruns in curtea si in casa unei familii din Alba Iulia, omorand o femeie de 80 de ani si ranindu-l grav pe fiul acesteia, cu o piatra de decor de gradina.

- Cine e educatoarea din Timișoara care și-a ucis copilul de 4 ani. O femeie, care s-ar fi certat cu soțul sau la telefon, acesta fiind la serviciu, a recurs la un gest extrem și inimaginabil pentru mulți. Femeia și-a ucis fetița in varsta de doar 4 ani ! Oamenii legii sosiți la fața locului, chiar ea…

- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a spus luni ca in urma verificarilor facute de Directia Control Interne au fost identificate posibile abateri disciplinare in cazul militarului care si-a ucis concubina la Titu, astfel ca a propus ministrului Afacerilor Interne cercetarea prealabila a inspectorului…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brașov, in urma unei altercații cu un alt barbat. Agresiunea a avut loc pe fondul unui conflict care a izbucnit in mod spontan, potrivit News.ro, care citeaza reprezentanții Poliției Brașov. „Evenimentul a fost semnalat prin 112 de…

- O barmanita a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, intr-un local de langa gara din municipiul Satu Mare. Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. Mai multe persoane sunt audiate de politisti si procurori. Crima…

- Dupa oribila crima ce a avut loc la Slatina, Sorina Pintea, Ministrul Sanatații, a luat masuri urgente pentru situatia data. Ea a explicat ca a trimis o echipa in municipiu pentru a clarifica in ce circumstante a avut loc tragedia.

- In noaptea de sambata spre duminica, camerele de supraveghere au surprins, pas cu pas, momentul in care un barbat de la sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean din Slatina a injunghiat de zece ori o femeie, iar apoi acesta s-a sinucis.

- Crima anunțata! O tanara mama a fost ucisa de vecinul ei. In zadar a facut femeia plangeri la poliție, in zadar ar fi mers la autoritati chiar și cu bilețelele pe care barbatul i le trimitea, dupa cum susține familia ei. Nimeni nu ar fi facut nimic.

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- Sunteti nehotarat in alegerea celui mai frumos martisor? Ei bine, puteti opta pentru un martisor mai special si parfumat: o Post-ul DAMBOVIȚA: Dupa 10 ani de munca in strainatate, un barbat a inceput o afacere cu flori, la el acasa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Crima in cartierul Bucureștii Noi din Capitala din cauza unei bucați de teren. Un barbat și-a ucis vecinul cu care se certa deoarece iși ridicase un gard pe un teren disputat, moștenit de la parinți. Cand a conștientizat ce a facut, individul și-a luat viața. Cei doi vecini din București s-au certat,…

- Un barbat care a intrat in raul Dambovița este resucitat la aceasta ora de echipajele medicale. Scafandrii au intervenit marți dimineața dupa ce s-a sesizat, printr-un apel la serviciul de urgența 112, ca un barbat a intrat in raul Dambovița, pe Splaiul Unirii, in zona podului Timpuri Noi. Scafandrii…

- Un incident grav a avut loc la intersectia pe Splaiul Unirii din Capitala, in zona podului Timpuri noi. Potrivit primelor informati, un barbat s-a aruncat direct in raul Dambovita. La fata locului au fost trimise o autospeciala, o ambulanta SMURD si echipaje de scafandri, potrivit ISU Bucuresti.…

- Potrivit anchetatorilor, crima s-a petrecut in noapte de sambata spre duminica, insa cadavrul a fost descoperit de-abia luni. Cercetarea penala a inceput „in rem”, urmand sa fie audiati mai multi suspecti. Victima avea intre 45 si 50 de ani si era cunoscuta ca persoana fara adapost.

- Un barbat de 70 de ani din Baleni a decis sa iși puna capat zilelor dupa ce iubita sa, o Post-ul DAMBOVIȚA: Un barbat de 70 de ani s-a spanzurat din dragoste apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anuntat trimiterea in judecata a unui barbat care si-a ucis in bataie un consatean, in satul Dolhestii Mari, comuna Dolhesti. Crima s-a petrecut inainte de sarbatorile de Craciun de anul trecut, iar din ancheta politistilor si a procurorilor…

- Crima de la Titu le-a deschis ochii autoritaților asupra violenței in familie. Gazeta Damboviței a primit zeci de mesaje de Post-ul DAMBOVIȚA: Dupa crima de la Titu, autoritațile au inceput sa ia in serios violența in familie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii din Dambovita au retinut un barbat in varsta de 31 de ani din orasul Titu, acuzat ca in vara anului trecut a violat o tanara in varsta de 16 ani. Alaturi de presupusul agresor, in acelasi dosar au fost retinute mama si matusa fetei, acuzate de favorizarea faptuitorului, dupa ce au deteminat-o…

- Politistii din Dambovita, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile din Franta, pentru constituire de grup infractional organizat si furturi. Potrivit Politiei Romane, la data 29 ianuarie…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Titu au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat in varsta de 49 de ani, din localitate, banuit de comiterea infractiunii de amenintare. Acesta a intrat in salon si a inceput sa le ameninte pe angajate pe motiv ca nu ar fi sarit in apararea Alexandrei Marin,…

- Militarul acuzat ca si-a omorat concubina intr-un coafor din localitatea Titu, judetul Dambovita, este angajat al Ministerului Apararii Nationale din 2009 si a avut pana acum un ”comportament normal”. El […]

- PSG l-a transferat pe Lassana Diarra. Mijlocasul defensiv de 32 de ani a semnat marti un contract pana pe 30 iunie 2019, in conditiile in care oficialii clubului francez de fotbal cauta o dublura pentru veteranul Thiago Motta, 35 de ani, care a suferit mai multe accidentari in ultima perioada. ”Suntem…

- CSU Craiova l-a transferat pe Dominik Glavina. Ocupanta locul 3 in Liga 1 la fotbal a anunțat achiziționarea atacantului croat pentru cel puțin patru luni, cu opțiune de prelungire a contractului pe trei ani. Nascut pe data de 6 decembrie 1992 in localitatea croata Cakovec, noul varf al Craiovei a…

- Vicecampionii se pregatesc intens pentru amicalele din Spania. Dica isi va testa jucatorii in trei partide de pregatire, inaintea reluarii campionatului. Nicolae Dica l-a avut la dispozitie la ultima ședința de pregatire si pe Constantin Budescu. Absent din cauza unei accidentari, jucatorul a inceput…

- Crima comisa de un militar in localitatea Titu, județul Dambovita. O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal de iubitul ei, un tanar de 35 de ani, subofiter MApN. Cazul a fost preluat de catre Parchetul Militar.Surse judicare au declarat pentru News.

- Chris Evert o considera pe Simona Halep mare favorita la caștigarea Australian Open. Numarul 1 WTA a impresionat-o pe fosta mare campioana din Statele Unite prin parcursul de pana acum de la Melbourne. Chris Evert, o admiratoare declarata a liderului mondial, considera ca atuurile Simonei sunt jocul…

- Cine este subofițerul MApN din Dambovița care și-a ucis iubita din gelozie. Biroul de presa al Ministerului Apararii Naționale face urmatoarele precizari, cu privire la tragedia care a ingrozit pe toata lumea. Plutonierul Florin Oprea, specialist in grupa reparații și conservare a Depozitului 129 Materiale…

- Crima pasionala intr-un coafor din orașul Titu. Un subofișer MApN și-a ucis iubita cu mai multe lovituri de cuțit. Incidentul seamna perfect cu cel petrecut in urma cu cațiva ani la coaforul Perla din București.

- O femeie de 25 de ani din județul Dâmbovița a încetat din viața azi dupa ce a fost înjunghiata de iubitul ei, pe fondul unor neînțelegeri. Barbatul și-a înjunghiat iubita la coafor, acolo unde aceasta se afla în calitate de clienta. Apoi criminalul a sunat la 112,…

- O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, incidentul avand loc intr-un coafor din orasul dambovitean Titu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Se pare ca omorul s-a petrecut pe fondul geloziei, scrie agerpres.ro. Femeia se afla in coafor cand s-a…

- Un barbat din Morteni, judetul Dambovita, care posta mai multe amenintari pe facebook, inclusiv la adresa unor copii, a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie (IJP),…

- Mariana Buzia, o polițista locala de la Serviciul Rutier, a fost lovita intenționat cu mașina de un barbat din Dambovița! Femeia a fost dusa la Spitalul Județean de Urgența Ploiești și in momentul de fața este la Stabilizare. Femeia este conștienta și a suferit contuzie la membrele inferioare. Are…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor in varsta de sapte ani, intr-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP.

- Un barbat de 56 de ani, din Decindeni, a fost retinut de Politie dupa ce si-a omorat in bataie mama in varsta de 81 de ani. Suspectul a declarat initial ca mama sa s-a lovit in timp ce cara lemne, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis vineri. Cei doi…

- Un barbat din Dambovita a socat intreaga comunitate dupa ce si-a batut cu bestialitate mama pana cand femeia a murit. Barbatul are 56 de ani si era divortat. De cand s-a separat de sotie locuia doar cu mama lui. Femeia de 81 de ani era terorizata de fiul ei. Ultima bataie i-a fost fatala. (VEZI SI:…

- Crima oribila in localitatea Decindeni, Dambovita. Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore in aceasta dimineata de catre polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, asupra lui planand suspiciunea ca si-a ucis in bataie mama.

- Crima oribila in localitatea Decindeni, Dambovita. Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore in aceasta dimineata de catre polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, asupra lui planand suspiciunea ca si-a ucis in bataie mama.