Crimă în comuna dâmboviţeană Ulmi In noaptea de vineri spre sambata, un barbat de 59 de ani a fost omorat de un alt barbat in varsta de 80 de ani, dupa ce i-a aplicat mai multe lovituri cu toporul in cap. Se pare ca intre cei doi a pornit un conflict spontan in urma consumului de alcool. Potrivit datelor pe […] Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

