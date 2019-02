Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror criminalist de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiteri ai Serviciului Omoruri au preluat cercetarile in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul...

- UPDATE – 19:00 Un procuror criminalist de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiteri ai Serviciului Omoruri au preluat cercetarile in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul barbatului care a fost impins in fata unui tramvai, vineri, de un om al strazii.…

- Un procuror criminalist de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiteri ai Serviciului Omoruri au preluat cercetarile in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul barbatului care a fost impins in fata unui tramvai, vineri, de un om al strazii. Potrivit…

- Jurnaliștii și publicul au fost dați afara din sala de judecata de la Tribunalul București, unde are loc un nou termen al procesului al doctorul Gheorghe Burnei, acuzat ca a luat mita pentru a opera copii la Spitalul „Marie Curie” din București, unde era chirurg ortoped. Avocatul doctorului a fost cel…

- Crima socanta in fata unui club din Medias. Un tanar de 25 de ani a fost injunghiat mortal de un individ eliberat recent din inchisoare prin legea recursului compensatoriu. Victima este un barbat din Ploiești, care domicilia fara forme legale in Biertan. Acesta a fost implicat intr-un conflict intre…

- De ultima ora! Imagini crima Borsa. Vezi cine este criminalul si unde a ajuns el dupa arestare.foto Revenim cu noi informatii despre crima oribila petrecuta in seara zilei de luni, 6 ianuarie, in orasul Borsa. “Suspectul crimei ( foto vasiledale.ro ) din seara zilei de luni a fost identificat pe raza…

- In aceasta dimineața, prin apel 112, a fost sesizat, pe raza sectorului 2, decesul unui barbat de 38 de ani, potrivit Politiei Capitalei.Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul București și Serviciul Omoruri in vederea stabilirii cauzelor și condițiilor in care a survenit…

- Sorin Olteanu, in varsta de 29 de ani, era angajat șofer in Germania. Era mai tot timpul plecat și se mutase recent cu soția sa, in varsta de 26 de ani, la Timișoara. Barbatul era foarte gelos, iar in noaptea de 23 spre 24 mai 2018 și-a ucis soția intr-o criza de gelozie. „In noaptea de 23/24.05.2018,…