Crimă în Baia Mare. Suspectul, arestat de polițiști Un tanar de 30 de ani, din municipiul Baia Mare, suspectat ca ar fi comis acte de violenta, impreuna cu o alta persoana, asupra unui barbat, victima murind la spital din cauza leziunilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Cecilia Grozavu. "Politia a fost sesizata despre o agresiune comisa asupra unui barbat, pe o strada din municipiul Baia Mare. Victima, un barbat de 59 de ani, a decedat la spital trei zile mai tarziu (incidentul s-a produs, duminica n.r), iar in urma autopsiei s-a stabilit ca moartea acestuia a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav incident a avut loc, in aceasta seara, in comuna Poienile de Sub Munte, din judetul Maramures. Un politist aflat in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii a impuscat din greseala o fetita de 7 ani, pasagera in masina urmarita. Victima a fost transportata…

- O femeie de 44 de ani din Botoșani și-a ucis soțul. Acesta l-a injunghiat pe barbat in zona genitala. Crima a avut loc in noaptea de miercuri spre joi. Mariana Hemen, din localitatea Stroiești, s-a luat la cearta cu partenerul de viața și i-a infipt un cuțit in zona genitala. Victima, Vasile Hemen,…

- Politia franceza a arestat, luni, un barbat suspectat ca s-a aflat la originea exploziei produse vineri la Lyon si soldate cu 13 raniti, a anuntat ministrul de interne francez Christophe Castaner, citat de Reuters. Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o strada pietonala din centrul…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik, S.P. Oamenii legii au stabilit cine sunt cei care au planificat și care au înfaptuit tentativa de omor asupra unui barbat din localitatea Stoianovca, raionul Cantemir, car a avut loc în data de 21.11.2018. CC0 / Pixabay / ekaterinalexandrovnaSunt atat…

- Crima in ziua de Paște la Alba Iulia. Pe fondul consumlui de alcool, un barbat și-ar fi omorat in bataie tatal, dupa o discuție in contradictoriu. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalului, Forgaci Mihai, in varsta…