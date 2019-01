Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul suspectat ca a comis crima de la Medias a fost prins de politisti. Barbatul, condamnat pentru omor si eliberat in baza legii recursului compensatoriu, a comis o alta crima sambata seara, in Medias, potrivit unor surse judiciare.Suspectul a fost prins de politistii din Alba, in baza…

- Doi tineri din Bistrița-Nasaud sunt cercetați de polițiști pentru furt din locuințe. Este vorba despre o tanara din localitatea Pinticu, care ar fi savarșit fapta in luna mai a anului trecut, și despre un tanar din localitatea Domnești, care ar fi acționat in luna octombrie 2018. Un tanar, in varsta…

- Crima oribila in aceasta seara in orasul maramuresean Borsa. Politistii si procurorul criminalist sunt in alerta maxima!!! Medicii nu au mai putut face nimic, decat sa constate decesul!!! Din informatiile noastre, deocamdata neconfirmate si oficial, un tanar in varsta de aproximativ 34 de ani, Florin…

- Politistii au demarat o ancheta in cazul unui barbat in varsta de 42 de ani din localitatea Belcesti care a fost gasit mort in cursul noptii de marti spre miercuri, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Iasi citat de Agerpres.roPotrivit reprezentantilor SMURD Iasi, care…

- Victima se numește Mihai Stanica, și era cunosucut ca "Budala", scrie probr.ro. Barbatul a stat multi ani prin inchisori, și și-a gasit sfarșitul duminica noaptea in cartierul brailean Brailita, unde locuia. Era un cunoscut al lumii interlope din cartier si a fost gasit in fata unei case, intr-o…

- Polițiștii au identificat faptașii, trei tineri in varsta de 17 ani: Bivolaru Valentin, Alexandru Dan și Ene Cristian. Din primele informații reiese ca cei trei minori au sustras un autoturism Opel, care aparținea victimelor. In prezent, cei trei minori se afla in custodia poliției. Potrivit unor surse…

- Doi batrani (un barbat de 82 de ani și o femeie de 80 de ani) și fiica lor de 58 de ani au fost uciși prin injunghiere. Suspecții sunt trei minori, de 17 ani, care au fost reținuți de polițiști. Tripla crima a fost comisa intr-o locuința de pe strada Mihail Sadoveanu din Calarași. Un vecin al victimelor…

- Un barbat care și-a ucis ginerele chiar in prezența polițiștilor va ajunge in fața judecatorilor, la aproape trei luni de la comiterea faptei. Individul de 54 de ani i-a bagat un cuțit in piept ginerelui sau, chiar in timp ce polițiștii chemați la fața locului incercau sa aplaneze scandalul dintre cei…