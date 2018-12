Crimă în Ajun de Crăciun la Pecica PECICA. Totul s-ar fi petrecut – potrivit informațiilor pe care le deținem – pe fondul consumului de alcool și dupa ce agresorul, un tanar de 24 de ani, s-a dus “in vizita” la victima. Tanarul nu s-a dus singur in vizita, ci insoțit de o tanara. Conflictul dintre agresor și victima ar fi inceput dupa ce tanara ar fi refuzat sa intrețina relații sexuale cu victima. Aceasta ar fi inceput o cearta cu tanara și ar fi incercat sa o loveasca, moment in care tanarul de 24 de ani a sarit pe barbatul de 47 de ani cu pumnii și picioarele. Victima era cazuta pe jos cand tanarul de 24 de ani a pus mana pe… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad emis in dosarul nr…./P/2016 a fost trimis in judecata, in stare de libertate, inculpatul A, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, abuz in serviciu, divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice…

- Ocupanții mașinii au ieșit din autoturism dupa accident și stateau cu mainile in buzunar, uitandu-se la victima intinsa pe șosea.Tanara a fost preluata de ambulanța și transportata la Unitatea de Primiri Urgențe. Medicii au constatat ca victima suferise mai multe contuzii in zona toracica și la coloana.…

- ARAD. Au consumat cantitați impresionante de bere, apoi s-a iscat scandalul. Este vorba despre o femeie și un barbat: unul a ajuns in arest, iar celalalt pe patul de spital. Totul a avut loc in satul Tisa Noua, in noaptea de luni spre marți in casa unei femei in varsta de 41 de ani care traiește de…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare propun arestarea preventiva a lui Nicolae Mehes, cercetat pentru omor. Acesta a fost retinut azi (27 noiembrie) dimineata pentru 24 de ore. In data de 26 noiembrie, in timp ce C. V. se afla la domiciliul inculpatului, situat in localitatea…

- Procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a inculpatului STOINA EUGEN (procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu cu grad…

- In 21 septembrie, in județul Arad, a avut loc unul dintre cele mai mari furturi din ultimii ani. Din fericire pentru pagubit, prejudiciul – in valoare de doua milioane de euro – a fost recuperat integral și restituit, astfel ca singura sarcina a anchetatorilor, acum ca intreaga cantitate de cupru a…

- La data de 22.10.2018, in jurul orei 00.30, politistii brasoveni au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o strada din comuna Prejmer, se afla o persoana inconstienta, cazuta la pamant. Un echipaj SMURD ajuns la fata locului, dar nu a putut face nimic și a declarat decesul persoanei, un barbat de…

- Cei doi s-au prezentat joi dupa amiaza, alaturi de avocatul lor, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad in vederea audierii. Dupa mai bine de patru ore de audieri, procurorul de caz a decis ca cei doi sa fie reținuți pentru 24 de ore. In cadrul audierilor, potrivit surselor noastre, atat…