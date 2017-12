Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti luni seara morti in casa. Barbatul era spanzurat de o grinda, iar femeia era intinsa pe jos in aceeasi camera. Surse judiciare sustin, citate de News.ro, ca este luata in calcul varianta conform careia acesta si-ar…

- Intr-un raport publicat pe site-ul fundației se arata ca modificarile sunt extrem de controversate. In text sunt criticate propunerile ministrului Tudorel Toader și modificarile adoptate in Parlament. Mai mult decat atat, Klaus Iohannis este laudat ca sta de partea statului de drept și de partea…

- Informațiile despre crima de la metrou circula cu rapiditate pe internet, insa foarte puține persoane ajung sa verifice veridicitatea informațiilor. Dupa ce ieri o potrivire de nume intre victima și o persoana din Craiova a produs un val de confuzie pe internet, in ultimele ore o noua informație…

- Atacantul echipei Manchester United, Romelu Lukaku (24 de ani), nu va fi suspendat de Federatia Engleza de Fotbal, dupa ce si-a lovit un adversar in timpul meciului cu Brighton (1-0), anunta BBC. Initial, despre atacantul belgian s-a scris ca ar putea fi penalizat cu trei etape…

- Tripla crima la Apa. Soț, soție și soacra acestuia au fost uciși in propria lor locuinta. Doua dintre cadavre au fost gasite aliniate in fața garajului, potrivit presasm.ro. Soacra barbatului, in varsta de 70 de ani, a fost gasita in locuința. Crima a fost descoperita de o ruda a celor decedati.…

- Trei copii au fost raniti la o scoala din Alexandria dupa ce o bucata de tencuiala s-a desprins de pe tavanul unei sali de curs. Toti copiii au fost evacuati din clasa in urma incidentului, conform publicației Informatia de...

- Trei copii de la o scoala din Alexandria, judetul Teleorman, au fost raniti dupa ce o bucata de tencuiala s-a desprins de pe tavanul unei sali de curs. Toti copiii din clasa au fost evacuati in urma incidentului. Copiii, doua fete si un baiat, toti in clasa a lV-a, au avut nevoie de ingrijiri medicale,…

- Greseala cea mai frecventa pe care o fac majoritatea oamenilor este sa isi formeze mental imaginea partenerului ideal, iar atunci cand vor cunoaste pe cineva sa-l compare cu acea proiectie. Abia de atunci incolo vor apararea problemele de relationare, deoarece partenerul real va avea defectele lui…

- La aproape doua saptamini de la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de director al Centrului Național Anticorupție, nicio persoana nu și-a depus dosarul. Informația a fost confirmata pentru Noi.md de vicepreședintele Comisiei juridice, numiri și imunitați Tudor Deliu. Potrivit lui, pina…

- "Fenomenul Dacia ramane de neoprit" - aceasta este concluzia la care a ajuns o publicatie din Spania, dupa ce a testat modelul Lodgy Stepway. Cunoscuta pe plan european pentru modele precum Duster, Sandero sau Logan, Dacia incepe sa vanda tot mai puternic si minivan-ul Lodgy Stepway.…

- Jucatorul Dragos Dima, locul 463 ATP, il va intalni pe Edan Leshem, numarul 285 mondial, vineri, de la 13:00, in primul meci al confruntarii Israel - Romania, care se va desfasura la Ramat Hasharon, in cadrul barajului pentru mentinerea in Grupa I a Zonei Europa/Africa din Cupa Davis. In…

- FC Voluntari a anuntat, joi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a ajuns la un acord cu fundasul Vasile Maftei, fostul capitan al echipei, pentru rezilierea contractului. "FC Voluntari si Vasile Maftei au ajuns la o intelegere legata de intreruperea pe cale amiabila a relatiilor…

- Previziuni sumbre lansate ieri de președintele Societații Meteorologice Romane, Ion Sandu. Specialistul a vorbit la Antena3 despre fenomenele meteorologice extreme care vor lovi tara, in urmatorii ani, si a prognozat ca „iarna aceasta va fi asemanatoare cu cea din 2012”. „Anul acesta, va fi o temperatura…

- Dezvaluirea a fost facuta in urma cu cateva zile, la Antena 3, dar nimeni nu a confirmat informația nici pana in prezent. De altfel, știrea despre moartea lui Mihai Pacepa a trecut neobservata in presa. In schimb, astazi, 19 octombrie, informația a fost prezentata și la Romania TV. Precizam ca nu…

- Informația aruncata pe piața de Gabriela Firea, potrivit careia, în Comitetul executiv al PSD în care și-au anunțat demisia Shhaiedeh și Plumb, au mai existat și alți miniștri care ar fi vrut sa demisioneze, în semn de solidaritate, cum ar

- Liderul PSD Liviu Dragnea are un tic care se observa, constant, in toate declarațiile publice ale acestuia: iși duce mana la degetul inelar, pe care se afla, candva verigheta. Libertatea a intrebat psihologul despre semnificația acestui gest: ”Persoana in cauza iși gasește inca o mare parte din echilibrul…

- Viceministrul Finanțelor, Maria Carauș, a fost arestata pentru 30 de zile și va sta in izolatorul CNA. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de ofițerul de presa al Centrului Național Anticorupție, Angela Starinschi.

