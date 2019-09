Stiri pe aceeasi tema

- Din ce in ce mai multi pacienti bolnavi de diabet se afla la limita dintre viata si moarte • Medicii specialisti sustin ca motivul principal este faptul ca acestia nu respecta indicatiile medicale. In acest an, trei pacienti ieseni diabetici au decedat din cauza ca au intrat in coma diabetica. Medicii…

- Judecatorii din Iasi au decis, printr-o sentinta definitiva, sa condamne la doi ani si jumatate de inchisoare cu executare un barbat de 32 de ani, din Iasi, care a fost gasit vinovat de conducere sub influenta alcoolului, dar si conducere fara permis. Ionut Timpescu a comis faptele la inceputul acestui…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au solicitat si obtinut de la Tribunalul Constanta arestarea preventive a doi tineri din satul Viile, comuna Ion Corvin, judetul Constanta. Conform datelor aflate la dosarul cauzei, sambata, un tanar de 33 de ani a fost oprit pe strada…

- Personalul de pe o ambulanta apartinand SAJ a gasit intr-un apartament din Iasi un tanar fara suflare. Prietenul sau a fost ulterior dus la Socola. Apelul la 112 a fost facut in jurul orei 13:30. O ambulanta a fost trimisa la un apartament din Tatarasi. Unui tanar de 27 de ani i se facuse rau. Cu el…

- O fata de 14 ani din localitatea ieșeana Scheia și-a mințit mama ca a fost rapita de persoane straina, pentru a putea fugi la București. Ea plecase de acasa, pentru a se intalni cu un tanar cunoscut pe o retea de socializare, informeaza Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iasi. Adolescenta planificase…

- Primul detine o firma si, cu ajutorul lui Surdu, nu ar fi inregistrat o achizitie de bovine in contabilitate, in timp ce alte cateva zeci declarate ar fi avut caracter fictiv. Sute de bovine presupus a fi fost cumparate, astfel, au aparut in actele societatii, prin aceasta manevra judecatorii concluzionand…

- Magistratii Judecatoriei Harlau au decis arestarea unui tanar de 24 de ani, acuzat ca a violat o fata de 17 ani, la sfarsitul lunii iulie, in localitate Totoesti. Adolescenta le-a spus parintilor ca a fost agresata de curand, dupa ce in sat aparusera barfe privind presupusa relatie pe care ar avea-o…

- Judecatorii din Iasi au arestat pentru 30 de zile un barbat de 41 de ani, din judet, care este acuzat de omor. Eugen Vieriu este acuzat ca a ucis cu sange rece un barbat de 36 de ani, care l-ar fi umilit.