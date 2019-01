Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au actionat pe raza cartierului Meteor, din Targu Jiu, pentru punerea in aplicare a unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de…

- Un barbat de 39 de ani, din comuna gorjeana Bengești Ciocadia, a fost reținut luni, in ajun de Craciun, pentru 24 de ore, sub acuzația de tentativa de omor. Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a demarat o ancheta. &nbs...

- Un barbat, de 45 de ani, din judetul Mehedinti, si-a injunghiat in aceasta dimineata sotia, in fata Spitalului din Motru. Victima, de 39 de ani, a fost lovita cu un cutit in zona abdominala. Ulterior, agresorul si-a provocat rani in zona pieptului si a gatului. Cei doi soti sunt in prezent internati…

- In aceasta dimineața, prin apel 112, a fost sesizat, pe raza sectorului 2, decesul unui barbat de 38 de ani, potrivit Politiei Capitalei.Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul București și Serviciul Omoruri in vederea stabilirii cauzelor și condițiilor in care a survenit…

- Daniel Correa Freitas era asasinat pe 27 octombrie, chiar de catre impresarul lui. Mijlocașul in varsta de 24 de ani, imprumutat de FC Sao Paulo la Sao Bento, ar fi avut o relație cu soția celui care ii reprezenta drepturile federative. Detalii șocante au aparut, dupa audierea unor martori. Trei complici…

- Sorin Olteanu, in varsta de 29 de ani, era angajat șofer in Germania. Era mai tot timpul plecat și se mutase recent cu soția sa, in varsta de 26 de ani, la Timișoara. Barbatul era foarte gelos, iar in noaptea de 23 spre 24 mai 2018 și-a ucis soția intr-o criza de gelozie. „In noaptea de 23/24.05.2018,…

- Dupa ce la primul termen a lipsit pentru ca avea treaba la Guvern, consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, este așteptat, marți, la procesul de la Tribunalul Gorj. Judecatorul de caz a stabilit, pe 23 octombrie, ca o noua infațișare sa aiba loc pe 6 noiembrie, dupa ce un singur inculpat…

- Noi detalii ies la iveala in urma perchezițiilor efectuate la inceputul acestei saptamani la domiciliul a 11 persoane din muncipiul Targu Jiu. In timpul descinderilor, anchetatorii au gasit doua arme letale pe care suspecții le dețineau fara drept. Cei doi tineri au fost plasați sub control judiciar…