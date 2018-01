Stiri pe aceeasi tema

- Incident in aceasta seara in Bucuresti, in zona statiei de metrou Politehnica. Victima are 26 de ani si a fost atacata din spate de o persoana cu un cutit.Pompierii spun ca incidentul a avut loc la gura de metrou Politehnica, in timp ce politia afirma ca este vorba despre parcul din apropiere,…

- Caz socant petrecut la New York. Un barbat a fost impins pe sinele metroului de un tanar cu probleme psihice, iar victima a murit, la scurt timp, din cauza unui stop cardiac. Incidentul a fost loc in statia Jay St. / Metro Tech din Brooklyn. A

- Un barbat de 65 de ani a fost ucis miercuri într-o statie de metrou din Brooklyn, New York, dupa ce un adolescent care vorbea incoerent în statia de metrou l-a lovit si l-a aruncat pe sine, scrie New York Times.

- Stare de urgența la metrou dupa ce un barbat a fost impins pe șinele metroului. Intreg episodul s-a petrecut ieri dimineața in celebrul cartier Brooklyn din New York. Autorul este un adolescent, care in prima faza l-a lovit pe barbatul ucis dupa care l-a aruncat pe șine. Culmea, victima, Jacinto Suarez,…

- Crima a avut loc intr-un bloc din municipiul Arad, in care locuia victima, un barbat in varsta de 62 de ani. Acesta era bolnav, imobilizat la pat si de cateva zile era in grija fostului ginere, un aradean de 41 de ani, la care fosta sa sotie apelase pentru ca ea era plecata la munca in strainatate.…

- Descoperire macabra in apropierea unei benzinarii din satul Colibasi, raionul Cahul. Un localnic, de 39 de ani, a fost depistat, in aceasta dimineata, fara suflare si cu semne vizibile de moarte violenta.

- A fost snopit in bataie pana a murit. Este un vorba de un barbat in varsta de 39 de ani, care a fost gasit mort, azi dimineața, la o stație de autobuz din satul Colibaș din raionul Cahul.

- Mama unui baietel de 6 ani din Arad a postat pe contul personal de Facebook un mesaj in care spune ca si-a gasit copilul plin de sange la scoala. Femeia sustine ca explicatiile oferite de invatatoare au fost, de fapt, minciuni. Oficialii scolii au anuntat ca au inceput o ancheta interna.

- Magdalena Șerban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in stația Dristor, ramane in arest preventiv, a decis miercuri Curtea de Apel București, informeaza HotNews.ro. Judecatorii i-au respins acesteia contestația și au ...

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, a contestat fara succes la Curtea de Apel Bucuresti, arestarea sa preventiva. Decizia instantei este definitiva.

- Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a impins-o pe data de 12 decembrie pe Alina Ciuc sub rotile trenului, in statia Dristor. Criminala de la metrou a fost arestata pentru omor si tentativa de omor.

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a lansat un apel public catre Ministrul de Interne Carmen Dan, prin care ii solicita sa suplimenteze numarul de polițiști sau jandarmi din stațiile de metrou ca o masura preventiva de natura sa descurajeze potențialele acte de violența infaptuite pe un…

- Medicul psihiatru Adela Ciobanu a declarat la REALITATEA TV ca o simpla depresie se poate agrava. Aceasta a vorbit despre femeia care a împins o tânara la metrou precizând ca gestul ei a fost &"bizar&".

- Serban Huidu a reușit sa starneasca furia pe rețele de socializare, cu o postare legata de crima comisa de Magdalena Șerban la metrou, la stația Dristor. Fostul carcotaș a postat pe pagina sa de facebook un mesaj care a redeschis Cutia Pandorei, Huidu alegandu-se cu nenumarate critici. Reamintim ca,…

- Magdalena Serban, femeia arestata preventiv pentru uciderea unei tinere la statia de metrou Dristor si pentru o tentativa de omor la statia Costin Georgian, le-ar fi spus anchetatorilor, in cadrul audierilor care au avut loc vineri, ca regreta faptele si ...

- O crima a avut loc azi-noapte in comuna Zagra. Un barbat, intors din Austria, unde era plecat la munca, a intrat intr-o altercație verbala cu un localnic, la barul din sat. Incidentele au degene...

- Avem de-a face cu un peron ingust si curbe la intrarea in statie. Va pare cunoscut? Vorbim despre una dintre cele mai aglomerate stații de metrou din Capitala. Este vorba despre Piata Romana,...

- "Numele celor de pe peron nu-l putem afla. Deși e mai intersant decat insuși autoarea care este evident nebuna. Numele lor. Numele nepasatorilor care au lasat sa fie omorata o femeie.As vrea insa sa aflam numele ei. Numele primei fete atacate, care am inteles ca era sportiva si de aceea a fost…

- Operatoarea de la numarul de urgenta 112, care i-a raspuns tatalui primei victime de la metrou si l-a trimis sa depuna plangere scrisa, in loc sa transfere apelul la Politie, va fi cercetata...

- Crima de la metrou, care a socat intreaga tara, a determinat autoritatile sa ia masuri, astfel incat incidente similare sa nu mai fie posibile. Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi, ca in trimestrul al doilea din 2018 vor fi montate noile sisteme de siguranta a calatorilor de la metrou.

- Nu stiu daca mai tineti minte, la un momentdat, acum ceva ani in urma, abia aveai loc in trenurile din metrou de pandarii care te priveau dusmanos, ca un posibil infractor. Apoi au disparut. Acum, mai gasesti cate unul, ratacit, ori la ghiseul de bilete (se mai tin de vorba, ziua e lunga, socializarea…

- Crima șocanta de la metrou putea fi oprita! Asta spun toți cei care au pus acum cap la cap toate informațiile. In cadrul emisiunii Acces Direct au fost prezentate toate lucrurile care au dus la oribilul eveniment.

- Doi romani au fost implicati intr-o altercatie violenta produsa in statia de metrou Bockstael din capitala Belgiei, Bruxelles. Unul dintre acestia a decedat, in timp ce celalalt a ajuns in stare grava la spital. Constantin S. ar fi barbatul roman omorat cu mai multe lovituri de cutit, potrivit…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorât o tânara dupa ce a împins-o pe sinele de metrou, a fost transferata din arestul Politiei Capitalei la Spitalul Penitenciar Jilava.

- Andreea Berecleanu, mesaj dur dupa crima de la metrou. Vedeta s-a aratat revoltata si a facut un apel la umanitate si curaj. catre toti cei care intamplatator sau nu pot lua parte la o asemenea tragedie.

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi a transmis azi, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Aparare, ordine publica și siguranța naționala, în care îl someaza public pe premierul Tudose sa

- ”Crima de aseara din stația de metrou Dristor1 ne privește pe noi toți! Viața noastra este un numar limitat de de secunde: Tic-Tac-Tic-Tac..... Intre Tic și Tac este o mica pauza, dar aseara frumusetea aceea de fata de 25 de ani n-a mai avut parte de Tac. Dupa Tic a urmat o mare tacere....Totul…

- Dupa ce tanara de 25 de ani a fost ucisa, femeia de 36 ani a mai impins alte persoane chiar in fata tramvaiului!Mai multe persoane au postat pe retelele de socializare marturii in acest sens, scrie SpyNews. Dupa ce tanara victima in varsta de 25 de ani a fost impinsa si ucisa de femeia…

- Imaginile suprinse de camerele video din statiile de metrou Dristor si Costin Georgian arata ca tanara care a fost impinsa de femeie la statia Costin Georgian a opus rezistenta, la un moment dat chiar s-ar fi luptat cu victima si a reusit sa fuga. Cealalta tanara, de 25 de ani, a fost pandita de…

- Un barbat a fost ranit vineri seara, dupa ce a atacat o patrula de polițiști, care se afla in misiune. Politistii au fost solicitati prin 112 sa intervina pentru a aplana un conflict. Patrula de poliție din orașul Sangeorz-Bai a fost solicitata sa aplaneze un scandal. In momentul in care politistii…

- Un barbat dintr-o comuna suceveana a fost omorat, sambata seara, in timpul unei petreceri din casa unui prieten. Principalul suspect este chiar proprietarul casei, scrie realitatea.net.Ioan Ilas venise la locuinta lui Mihaita Airinei, asa cum facea de obicei in ultima vreme.

- Un tanar de 18 ani a fost trimis in judecata pentru tulburarea ordinii si linistii publice si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase dupa ce si-a pierdut cumpatul in urma unei discutii cu un grup de elevi si l-a lovit cu un briceag pe unul dintre acestia.

- O femeie a fost agresat in metrou de un barbat, dupa care a primit amenințari cu moartea. Cazul și inregistrarea au devenit virale, scrie libertatea.ro.Caz naucitor la New York, acolo unde o femeie pe nume Sam Saia a fost agresata de un barbat.

- Un barbat din comuna Miraslau, judetul Alba a fost retinut de politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Aiud – Postul de Politie Miraslau dupa ce acesta ar fi agresat-o pe fiica sa in varsta de 16 ani si a ignorat un ordin de protecție, emis de catre Judecatoria Aiud, prin care barbatul era obligat…

- Accident mortal in capitala. Un barbat in varsta de 47 de ani a decedat dupa ce a fost lovit de un taxi pe șoseaua Hancești din capitala. Tragedia a avut loc azi seara in jurul orei 21:30.

- O judecatoare cu grad de Curte de Apel a fost condamnata, vineri, 17 noiembrie, de o instanța clujeana la inchisoare cu suspendare și munca in folosul comunitații pentru ucidere din culpa, dupa ce a lovit cu mașina un barbat pe trecerea de pietoni, informeaza clujust.ro.Judecatoarea Cristina…

- Matt, 27 ani, si Alicia, 25 ani, sunt doi americani ce pareau sa aiba casnicia ideala. Prietenii ii credeau de nedespartit. Insa aparentele insala.Alicia devenise tot mai distanta de sotul ei, tot mai rece. Vorbea la telefon codificat si trimitea sms-uri toata noaptea.

- Un șofer beat și cu permisul suspendat tot pentru consum de alcool a lovit luni seara doi pietoni care mergeau pe marginea drumului național 65 A, in dreptul localitații Miroși, din județul Argeș. In urma accidentului, o femeie a intrat in stop cardiac, iar un barbat are picioarele fracturate și a fost…

- Accidentul de pe Soveja, în urma caruia un barbat a fost la un pas sa-și piarda viața, a fost înregistrat de camerele video din zona. Acestea au surprins momentul în care barbatul de aproximativ 60 de ani a fost lovit în plin de mașina condusa de șoferul unui BMW. În…

- Un barbat a fost accidentat de un tren de calatori care ar fi trebuit sa ajunga in Gara de Nord, din Bucuresti. S-a intamplat vineri dupa-amiaza. Cu scurta vreme inainte sa ajunga la destinatie, adica undeva in zona Garii Basarab, a avut loc un accidentul. Victima este un barbat in varsta de aproximativ…

- Un adolescent, aflat la un pas de a fi lovit de o mașina. S-a intamplat in sectorul Rașcani al capitalei, dupa ce minorul a incercat sa traverseze strada neregulamentar, in alergare. Din imagini se vede cum copilul cu o gluga pe cap, fara sa se asigure, pașește pe carosabil. La doar cateva secunde,…

- Un barbat in varsta de 48 de ani și-a gasit sfarșitul sambata seara, pe drumul național 1F, dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un tanar. Adolescentul de 19 ani, posesor de scurt timp al permisului de conducere, circula pe DN 1F, iar pe raza comunei salajene Bocșa a lovit in plin ...

- Incidentul s-a petrecut in 19 octombrie. Polițiștii timișoreni au observat o mașina in trafic și aveau informații ca in interior s-ar afla un barbat pe numele caruia exista un mandat de aducere, fiind banuit de furturi din autoturisme. Conducatorul auto nu a oprit insa la semnalele polițiștilor…

- Un pieton a murit, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovit de un autoturism, pe DN 10, in zona parcului industrial din Prejmer, spune reprezentantul ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Sfreja a mai...

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, luni seara, în jurul orei 18.50, pe Bulevardul Muncii, din municipiul Cluj-Napoca.Conform IPJ Cluj, un barbat, de 41 ani, din judetul Timis, în timp ce conducea o autospecializata pe Bulevardul Muncii,…

- Un barbat de 72 de ani din satul Hajdieni, raionul Glodeni, a fost ucis cu bestialitate, in propria casa, de catre un amic de pahar. Pensionarul a fost batut si strangulat cu un cablu electric.

- Un barbat de 57 de ani a murit lovit in plin de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar.Tragedia s-a produs noaptea trecuta, pe traseul Chișinau - Hancești in apropiere de satul Danceni din raionul Ialoveni.

- Situatii mai rar intalnite in municipiul Constanta. Un barbat a fost ucis in urma cu cateva minute, in municipiul Constanta.Cu toate eforturile, medicilor de la Ambulanta, barbatul in varsta de 62 de ani a murit.Potrivit informatiilor noastre acesta a fost agresat fizic intr o curte, foarte posibil…

- Un barbat de 74 de ani din comuna valceana Gradistea a murit dupa ce a fost victima unui accident mai putin obisnuit. Incidentul s-a produs aseara, in jurul orei 20.00, pe raza comunei. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie ...

- Scene cumplite s-au petrecut, marți noaptea, intr-o locuința din Zarnești. Pe fondul consumului de alcool, o cearta intre tata și fiu a degenerat in crima. Dupa mai multe pahare cu vin, intre cei doi s-a iscat o cearta, iar tanarul, in varsta de 29 de ani și-a lovit parintele cu o bata, apoi l-a injunghiat,…