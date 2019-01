Crima de la Mediaş, imagini noi surprinse de camerele de supraveghere. Cum a început scandalul Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din clubul din Medias arata inceputul incaierarii. Agresorul, care era in local, reacționeaza dupa ce un grup de tineri intra in club și vin spre masa lui. Are loc o altercație in care se arunca și cu fotoliile din local. La un moment dat, barbatul scoate cuțitul și pare pregatit sa loveasca, moment in care tinerii se retrag spre ieșirea din club. Bataia a continuat apoi afara și s-a soldat in cele din urma cu o crima. Totul pare o rafuiala intre bande rivale. Un tanar in varsta de 25 de ani a fost injunghiat mortal, sambata trecuta,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

