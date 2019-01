Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 de ani a murit, la Spitalul din Medias, judetul Sibiu, dupa ce a fost injunghiat in timpul unui scandal izbucnit intre doua grupuri de tineri intr-un club. Scandalul sangeros a avut loc intr-un club din Medias și izbucnit din cauza unor neintelegeri mai vechi, intre doua grupuri de tineri.…

- Trei barbati retinuti in cazul omorului din Medias vor fi prezentati luni instantei. Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu precizeaza ca tanarul de 25 de ani a fost omorat cu 11 lovituri de cutit.

- Cei trei suspecti acuzati ca au omorat un tanar in fata unui bar in municipiul Medias au fost retinuti pentru 24 de ore pentru omor, doi dintre ei fiind eliberati in baza recursului compensatoriu, cel de-al treilea fiind, de asemenea, recidivist, potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de…

- Au aparut alte imagini cu crima de la Mediaș, in care un tanar de 25 de ani a fost ucis! Imaginile sunt cu barbatul ucis, pe marginea drumului, in zapada, alaturi de alte persoane. Barbatul suspectat ca a comis crima de la Medias a fost prins de politisti. Barbatul, condamnat pentru omor si eliberat…

- Barbatul suspectat ca a comis crima de la Medias a fost prins de politisti. Barbatul, condamnat pentru omor si eliberat in baza legii recursului compensatoriu, a comis o alta crima sambata seara, in Medias, potrivit unor surse judiciare.Suspectul a fost prins de politistii din Alba, in baza…

- Persoana banuita ca a lovit cu cuțitul un tanar intr-un club din Mediaș a fost prinsa de polițiștii IPJ Alba, in zona localitații Blaj, potrivit unor surse judiciare.Suspectul are 30 de ani. Acesta o sa fie condus pentru audieri și dispunerea masurilor legale la Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Crima socanta in fata unui club din Medias. Un tanar de 25 de ani a fost injunghiat mortal de un individ eliberat recent din inchisoare prin legea recursului compensatoriu. Victima este un barbat din Ploiești, care domicilia fara forme legale in Biertan. Acesta a fost implicat intr-un conflict intre…