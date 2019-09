Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul difuzat pe Netflix, denumit „Making a murderer”, dezvaluie controversele legate de uciderea Teresei Halbach, o tanara din Wisconsin (SUA). Aceasta a avut o moarte asemanatoare cu cea a Alexandrei Maceșanu, presupusa victima a lui Gheorghe Dinca din Caracal, fiind arsa intr-un butoi de catre…

- Gheorghe Dinca ar mai fi omorat o tanara, a treia victima lasand in urma obiecte ce nu au fost recunoscute de mamele Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, adolescentele pe care criminalul din Caracal a spus ca le-a ucis.

- Referatul pentru prelungirea arestului preventiv al lui Gheorghe Dinca arata ca in mașinea criminalului a fost gasita o gentuța albastra, de marime mica, cu inchizatoare aurie, care ar fi aparținut...

- Cazul crimelor de la Caracal se complica. Se pare ca este intradevar vorba despre un criminal in serie, o varianta lansata inca de la inceput. Procurorii au indicii, in baza probelor analizate, ca Gheorghe Dinca ar fi facut și o a treia victima pe langa Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, au declarat…

- "Monstrul" din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost chestionat de catre anchetatori cu privire la o alta crima, produsa in urma cu patru ani, in Craiova. Este vorba tot de o fata, care se incadreza perfect in tiparul criminalului din Caracal. Chiar seamana cu ultimele doua victime ale barbatului: Alexandra…

- Anchetatorii au reușit sa stabileasca felul in care Gheorghe Dinca a ajuns sa o sechestreze pe Alexandra Maceșanu, a doua fata care a fost sechestrata, violata, ucisa, tranșata și incinerata. Se pare ca tanara l-ar fi rugat pe acesta sa o ajute sa ajunga la liceul din Caracal, la care tanara invața,…

- Presa internaționala a preluat informațiile despre tragedia de la Caracal. Majoritatea articolelor sau reportajelor pun accentul pe balbaiala instituțiilor care au intervenit dupa apelul la ajutor facut de Alexandra Macesanu la serviciul de urgența 112.

- Alexandra, fata de 15 ani, disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorge Dinca, de 57 de ani, a apucat sa sune la 112, spunand ca este intr-o casa aproape pararsita. Serviciul Roman de Telecomunicatii a furnizat primele date legate de fata de 15 ani…