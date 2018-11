Stiri pe aceeasi tema

- O crima cumplita a avut loc in Republica Moldova, in raionul Hancesti. Patru tineri, doi de 17 ani, unul de 15 si celalalt in varsta de 45 de ani, si-au omorat in bataie prietenul de pahar. Victima si cei patru prieteni ai sai au baut impreuna pana cand s-au luat la cearta. Ulterior, barbatul de […]…

- Trei adolescenți cu varste intre 15 și 17 ani și un barbat de 45 de ani au omorat in bataie un barbat de 38 de ani, in localitatea Onesti din Republica Moldova. Dupa ce au comis crima, cei trei adolescenți s-au fotografiat, plini de sange, alaturi de cadavrul acestuia, scrie Deschide.md. Anchetatorii…

- Caz șocant la Pitești. Un polițist de la Combaterea Crimei Organizate și fiul lui de trei ani au fost gasiți morți in apartament. Alerta la 112 a fost data de fosta sotie a acestuia. Din primele informatii, se pare ca barbatul si-a impuscat copilul, apoi s-a sinucis. Politistul in varsta de…

- Barbatul al carui corp a fost gasit pe drumul catre Cap Blanc, în Spania, a fost ucis si este român, informeaza autoritatile spaniole. Deși primele indicii au aratat ca ar putea fi vorba despre o moarte accidentala, legistii au descoperit, în timpul autopsiei, semne…

- Crima s-a petrecut in 12 iulie 2018, in comuna timișeana Giulvaz. Criminalul a consumat bauturi alcoolice, iar apoi a mers cu victima in locuința acesteia unde a omorat-o. „Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus la data de 30.10.2018, prin rechizitoriu,…

- Crima a avut loc in 2010, in urma unui scandal izbucnit intre cei doi barbati dupa ce victima a aflat ca prietenul sau ar fi avut o relatie cu sotia sa. Cadavrul victimei nu a fost gasit, insa criminalul s-a dat de gol cand a trimis un sms de pe telefonul victimei, spunand ca este la munca…

- Crima ingrozitoare, aseara, in satul Poienita, de langa Dracsani, din comuna Sulita, judetul Botosani, informeaza Observator TV.Victima, o batrana de 82 de ani, ucisa de propriul fiu.Barbatul si a omorat mama cu zeci de lovituri de cutit.Dupa crima, fiul si a tarat mama la marginea unei paduri si a…

- Stelian Rotari (30 de ani), din comuna Marginea, judetul Suceava, a fost trimis in judecata pentru ca l-ar fi omorat pe un consatean cu sapte ani mai mare si i-a ascuns cadavrul intr-un beci. Maricel Zlotari locuia la domiciliul criminalului sau si nu mai fusese vazut din toamna lui 2017. Politia a…