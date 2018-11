Stiri pe aceeasi tema

- Trei adolescenți cu varste intre 15 și 17 ani și un barbat de 45 de ani au omorat in bataie un barbat de 38 de ani, in localitatea Onesti din Republica Moldova. Dupa ce au comis crima, cei trei adolescenți s-au fotografiat, plini de sange, alaturi de cadavrul acestuia, scrie Deschide.md. Anchetatorii…

- Caz șocant la Pitești. Un polițist de la Combaterea Crimei Organizate și fiul lui de trei ani au fost gasiți morți in apartament. Alerta la 112 a fost data de fosta sotie a acestuia. Din primele informatii, se pare ca barbatul si-a impuscat copilul, apoi s-a sinucis. Politistul in varsta de…

- Crima s-a petrecut in 12 iulie 2018, in comuna timișeana Giulvaz. Criminalul a consumat bauturi alcoolice, iar apoi a mers cu victima in locuința acesteia unde a omorat-o. „Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus la data de 30.10.2018, prin rechizitoriu,…

- Accident rutier deosebit de grav, produs pe drumul național 2N, pe direcția Bordești, județul Vrancea. Șoferul unui autoturism nu a adaptat viteza intr-o curba periculoasa, a intrat in depașire, a pierdut controlul volanului și a intrat in plin intr-o caruța. In urma impactului violent, barbatul de…

- Crima ingrozitoare, aseara, in satul Poienita, de langa Dracsani, din comuna Sulita, judetul Botosani, informeaza Observator TV.Victima, o batrana de 82 de ani, ucisa de propriul fiu.Barbatul si a omorat mama cu zeci de lovituri de cutit.Dupa crima, fiul si a tarat mama la marginea unei paduri si a…

- Noi detalii teribile ies la iveala in cazul crimei de la Calinești , in județul Argeș, unde o tanara in varsta de 30 de ani, mama a doi copii, a fost ucisa in casa cu mai multe lovituri de cuțit. Principalul suspect este fostul soț al fetei. El a fost reținut pentru 24 de ore. Trupul Andreei a fost…

- Descoperire șocanta pe un lac de langa Autostrada A1. Este vorba despre o femeie in varsta de 45 de ani, din comuna damboviteana Morteni. Victima ar fi decedat cu cateva zile in urma, spun anchetatorii. Aceasta a fost gasita intr-un lac situat la kilometrul 80, zona Ratesti. Pompierii au scos-o din…

- Crima șocanta in județul Arad! Un tanar in varsta de 32 de ani și-a omorat fratele vitreg, de 45 de ani, in noaptea de miercuri spre joi (16 august), dupa ce l-a lovit de mai multe ori cu un par in urma unui conflict spontan izbucnit in casa in care locuiau din satul Șepreuș. Crima […] The post Crima…