- Un tanar de 19 ani a fost arestat preventiv, marți, pentru omor, fiind acuzat ca a injunghiat mortal o femeie in localitatea Olosig, județul Bihor, dupa ce aceasta ar fi parcat mașina in fața casei agresorului, transmite Mediafax.Purtartorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul…

- O femeie a murit dupa ce a fost injunghiata in gat și in torace de un vecin furios. Crima infioratoare a avut loc duminica seara, pe raza localitații Olosig, din județul Bihor. Intre doua familii de rromi din localitate era razboi mare de multa vreme. Duminica seara, in jurul orei 18.00, o femeie și-a…

- Revoltati de situatie, soferii si-au varsat nemultumirile pe retelele de socializare. Alina Mihaescu: „Acum cu zapada, mai vezi marginea drumului, dar cand nu era zapada este ruleta ruseasca curata”.

- Potrivit IPJ Braila, un tanar de 20 de ani, din Braila, in urma unui conflict avut cu un barbat, in legatura cu un autoturism, l-a injunghiat pe acesta in localitatea Cazasu. Ulterior, tanarul s-a deplasat cu autoturismul pe centura municipiului Braila unde a intrat in niste pietoni, si-a continuat…

- Un barbat si-a omorât sotia în locuinta din Geaca, judetul Cluj, dupa ce a primit unele semnale pentru a o ucide la o anumita ora. ”Un barbat de 51 de ani este cercetat pentru savârsirea infractiunii de omor dupa ce în noaptea de miercuri…

- Cei doi soti locuiau in Cluj-Napoca, dar fiecare sfarsit de saptamana si-l petreceau in casa parinteasca a femeii, in localitatea Lacu. Aseara au venit pentru ca astazi urmau sa taie porcul si nimic nu prevestea ceea ce urma sa se intample. In aceasta dimineata in jurul orei 6:30, barbatul si-a sunat…

- Apar noi detalii oribile in cazul crimei urmate de sinucidere, la Pitesti. Se pare ca politistul Marius Frantescu, cel care si-a ucis copilul de doar 3 ani si 4 luni, iar apoi s-a sinucis a lasat mai multe bilete de adio. Crima din Pitesti a fost descoperita ieri, in jurul orei 15.00, chiar de mama…