- Magistratii din cadrul Curtii de Apel Iasi au dispus reluarea procesului municipalitatii Constanta cu societatea de salubrizare Polaris. Instanta a acordat un nou termen de judecata la data de 10 aprilie, pentru a se repeta procedura de citare cu apelanta intimata SC Polaris M Holding SRL, comunicandu…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galați i-au condamnat definitiv pe doi tineri, trimiși in judecata de procurorii DIICOT pentru trafic de minori. Magistrații au schimbat incadrarea juridica in proxenetism in forma continuata și l-a condamnat pe Cornel L. la 7 ani si 469 zile inchisoare, iar pe Alin…

- 225 de ani de inchisoare este pedeapsa record pe care a primit-o Ovidiu Rusu, un barbat din Radauți, acuzat de escrocherii, dupa ce i-au fost contopite mai multe mai multe condamnari. Chiar din celula penitenciarului, individul a reușit sa obțina bani de la mai multe persoane, pe care le-a pacalit,…

- Magistratii de la Judecatoria Ploiesti au pronuntat sentinta in dosarul in care compania OMV Petrom a fost trimisa in judecata pentru ucidere din culpa. ldquo;In baza art. 192 alin. 1 si 2 c.p. rap. la art. 396 alin. 2 c.p.p., cu aplic. art. 135 ndash; art. 136 c.p., art. 137 alin. 4 lit. c cod penal,…

- Ștefan Roman, barbatul acuzat ca a ucis o barmanița in Satu Mare, a fost arestat preventiv. Magistrații Tribunalului Satu Mare au decis, luni, ca individul, in varsta de 39 de ani, sa-și petreaca urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor, fiind suspectat ca ar fi ucis-o in mod brutal pe barmanița…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati…

- O crima șocanta a acut loc la Spitalul din Slatina, in nooaptea de sambata spre duminica. Un infirmier a ucis o asistenta cu mai multe lovituri de cuțit, iar apoi s-a sinucis. Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia, Romania si Republica Ceha in directia gresita. Este Italia…

- Dorin Lojigan, primarul PNL din Campia Turzii, a caștigat procesul cu un membru al PSD, urmand sa primeasca daune morale in valoare de 1 leu dupa ce a fost jignit pe Facebook. Dorin Lojigan, primarul municipiului Campia Turzii, membru PNL, a caștigat ”parțial” procesul cu un membru al PSD Campia Turzii,…

- Judecatoria Constanta a dispus azi condamnarea unui taximetrist la 12 ani de inchisoare. El a fost gasit vinovat de viol. Instanta a admis in parte actiunea civila promovata de catre partea civila si l a obligat pe inculpat la plata sumei de 500 de lei reprezentand daune materiale si 20.000 de lei daune…

- Magistratii de la Tribunalul Timis au decis marti sa ii achite pe toti inculpatii din dosarul in care fostul primar Nicusor Vasilescu era acuzat de abuz in serviciu. Vasilescu, dar si secretara primariei au fost arestati la mijlocul anului 2015. In solutia pe scurt facuta publica, magistratii au subliniat…

- La Sectia Civila a Judecatoriei Constanta se afla dosarul in care Asociatia Baschet Club Blue Sharks Constanta are calitatea de petent, solicitand acordarea personalitatii juridice. Instanta nu a stabilit inca prima sedinta. Zilele trecute, Judecatoria Constanta a admis cererea Asociatiei Judetene de…

- Permutarile (politice) din companiile de stat, golesc bugetele societaților. Un fost membru al Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara va trebui sa primeasca peste 9000 de lei de la societate. Complexul Energetic Hunedoara trebuie sa ii achite lui Ringo Damureanu, fost membru…

- Fratii Ioan Aurelian si Marius Ovidiu Tomoioaga, acuzati ca l-au omorat in 4 ianuarie 2017 pe seful de post din comuna Viseu de Jos, Gheorghe Nistor au fost condamnați la inchisoare pe viața. Sentinta nu este definitiva. Potrivit unui comunicat al Tribunalului Maramures transmis, marti, cei doi frati…

- Magistratii ICCJ s-au pronuntat marti, 20 februarie, in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.Fosta judecatoare Terceanu a fost condamnata marti la 7 ani de inchisoare…

- Tribunalul Maramures s-a pronuntat cu privire la cauza nr. 1416/100/2017, avand ca obiect infractiunea de omor calificat comisa la data de 4 ianuarie 2017, la sediul Postului de Politie Viseu de Jos, asupra victimei Nistor Gheorghe, sef de post. Astfel, prin sentinta penala nr. 28/20.02.2018, ambilor…

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al Consiliului Judetean Prahova, ar urma sa se prezinte, luni, la instanta suprema, unde are loc ultimul termen al procesului in care au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare. Cei doia au fost acuzati…

- Magistratii au stabilit, joi, ca Liviu Dragnea sa fie audiat pe 21 martie, in aceeasi zi cu cei trei inculpati care si-au recunoscut vinovatia in acest dosar - Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicusor si Anisa Stoica. Tot pe 21 martie, vor fi audiati si trei martori propusi de Liviu Dragnea, respectiv…

- Eugen Laurus, avocat in cadrul Baroului Suceava, care activeaza la Radauti, a scapat ieftin din dosarul in care a fost trimis in judecata pentru ca a incercat sa pacaleasca o clienta, careia i-a bagat pe gat un contract de asistenta judiciara incheiat in fals. Magistratii de la Curtea de Apel ...

- In centrul scandalului in care e purtat numele DNA se afla familia Cosma, una de succes in politica, dar ai carei membri sunt vizati de cinci dosare penale, iar in unele judecatorii deja au pronuntat condamnari consistente.

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul Rovinari - Turceni, in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Instanta a stabilit ca ultimul termen al procesului sa se…

- Judecatorii Curtii de Apel Iasi au decis miercuri sa il achite pe interlopul Petronel Corduneanu pentru infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat, in timp ce pentru doua infractiuni de santaj s-a constatat ca faptele s-au prescris.

- Un adolescent de 17 ani din Brasov a fost ridicat de pe strada, luni dimineata, si dus la audieri, fiind suspectat ca si a ucis prin injunghiere fratele mai mare, de 23 de ani. Victima a fost gasita de catre mama sa, iar apropiatii familiei spun ca fratii aveau divergente pe tema comportamentului celui…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) nu a avut caștig de cauza la Tribunalul Gorj in procesul deschis de firma BVA Coal din Constanța pentru recuperarea garantiei de buna executie la contractul privind exportul de carbune in Serbia din 2015. Compania a refuzat plata garantiei invocand faptul ca…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au admis cererea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum.Reamintim ca, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia Judiciara…

- Barbatul de 40 de ani, din comuna Fitionesti, arestat de magistratii de la Judecatoria Panciu pentru niste fapte comise in vara anului trecut, a scapat de arestul preventiv. Arestat pentru vatamare corporala din culpa si tulburarea ordinii si linistii publice, barbatul a facut contestatie si a avut…

- Unul dintre politistii de la Brigada Rutiera implicati in bataia din vara cu Cristian Boureanu a anuntat joi ca se constituie parte civila. Dorin Iamandi cere daune de 50.000 de euro in dosarul in care fostul deputat este judecat pentru ultraj. Cererea de constituire de parte civila a fost facuta la…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Magistratii au anulat raportul prin care Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca medicul Bende Barna Gavril, fost manager al Spitalului municipal Hunedoara, a fost gasit in conflict de interese.

- 17 martie 2017 a ramas in memoria oamenilor din Tazlau ca o zi neagra, cand un om de 71 de ani a fost batut cu parul de un tanar de 29 de ani. Loviturile au bagat victima in spital, la Iași, unde a și murit din cauza lor. In acest moment, agresorul se afla in arest la domiciliu, condamnat fiind de Tribunalul…

- Magistratii de la Tribunalul Vaslui au decis, marti, reluarea de la zero a procesului in care 22 de vamesi de la Vama Albita erau judecati pentru fapte de coruptie.Decizia vine dupa ce judecatorul care a instrumentat dosarul vamesilor a plecat la o alta instanta, exact inainte de ultimul termen…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Magistratii de la Instanta suprema au audiat marti patru martori in dosarul in care Liviu Dragnea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Mai mulți instructori de educație care au fost concediați in urma unor anchete ale Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dolj ca urmare a unor reclamații de agresiuni asupra copiilor instituționalizați au fost reincadrați in sistem de instanța. Printre aceștia, o salariata care trebuia…

- Judecatorul a constatat ca acestuia i-a fost incalcat dreptul la libera exprimare si ca "nu trebuie declarate in prealabil adunarile ce se desfasoara in exteriorul sediilor persoanelor juridice de interes public sau privat", se arata in motivare, potrivit clujust.ro"Solutia pe scurt: Admite plangerea…

- Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie. Magistratii de la instanta suprema au fost sesizati de organele de politie cu privire la plecarea lui Radu Mazare…

- Curtea de Apel Constanta a amanat, pentru saptamana viitoare, decizia finala in cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Conform unor surse, este pentru prima data cand intr un…

- Studio Belvedere Targoviște a caștigat in prima instanța procesul intentat trupei Carla’s Dreams, dupa ce artiștii au plecat de pe scena la un concert organizat de club, la Targoviște. Membrii trupei Carla’s Dreams au acuzat proasta organizare și nu a dorit sa inapoieze avansul luat pentru spectacolul…

- Un tinar de 28 de ani din Raionul Criuleni, care și-a ucis propria mama cu cruzime, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Sentința a fost pronunțata acum cinci zile de catre prima instanța - Judecatoria Chișinau (sediul Ciocana). Totodata, complicele acestuia a fost condamnat la 15 ani de inchisoare.…

- Magistrații de la Judecatoria Caiova au dispus, sambata seara, arestarea la domiciliu a unui tanar de 23 de ani, din Melinești, acuzat ca a incendiut un BMW parcat pe o strada din municipiul Craiova. Autoturismul BMW, proprietatea unei femei de 33 de ani, a fost incendiat in nopatea de joi…