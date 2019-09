Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, la „Marius Tuca Show”, ca a identificat, in fotografiile efectuate la oasele gasite in cenușa din casa lui Gheorghe Dinca, 42 de nasturi de blugi, ceea ce da de gandit in condițiile in care suspectul a spus ca și-a ars victimele, transmite…

- Anchetatorii au identificat, la perchezitia masinii lui Gheorghe Dinca, si o poseta albastra care nu este a fetelor, Luiza sau Alexandra, ceea ce poate indica existența unei a treia victine a monstrului din Caracal. Informatia a fost confirmata si de Alexandru Cumpanasu. Surse judiciare susțin ca procurorii…

- Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra si pe Luiza, se plânge ca este obosit si primeste apa care se încalzeste, în timpul perchezitiilor din casa lui, sustine Claudiu Lascoschi, avocatul acestuia.

- Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a afirmat ca Gheorghe Dinca a premeditat cele doua crime. Conform acestuia, masina lui Dinca era pregatita pentru a rapi fete, avand geamuri fumurii si usi care sunt setate sa se deschida din afara. De asemenea, psihologul a transmis ca trebuie adunate toate fotografiile…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal care a marturisit ca le-ar fi ucis si incinerat pe Alexandra (15 ani) si Luiza (18 ani), se apropie de profilul psihologic al unui criminal în serie.

- Ziarista care a scris doua volume despre criminali in serie și cel mai cunoscut reporter pe cazurile de copii disparuți, Adriana Oprea, Libertatea, face o analiza a ”dușmanului public numarul 1”. In casa nu sunt urme de sange. Telefonul Alexandrei nu a fost gasit. Nu exista nici o singura proba materiala…

- Imagini bomba care pot da peste cap intreaga ancheta. Imagini cu Gheorghe Dinca, din ziua in care Alexandra a sunat la 112, imagini pe care nici Politia nu le-a vazut! Probe care nu au mai aparut nicaieri, cu cel acuzat ca le-a omorat pe Alexandra si pe Luiza. In exclusivitate, la "Acces Direct" apare…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX Gherorghe Dinca a recunoscut ca le omorat pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. Criminalul…