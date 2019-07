Stiri pe aceeasi tema

- O dispariție misterioasa a avut loc in Caracal și in urma cu 20 de ani, in 1999. O tanara a disparut dupa ce a plecat tot cu o mașina de ocazie. Tatal respectivei a primit un raspuns șocant de la poliție: sa stea liniștit, ca fata „e in calduri”. Mihaiela Geanina Geneș a disparut in 1999 și, de atunci,…

- Cateva zeci de craioveni au trecut sambata seara in Piața ”Mihai Viteazul” pentru a aprinde lumanari și au depus flori pentru fetele disparute in Caracal. Pe soclul statuiei lui MIhai Viteazul aceștia au afișat și un mesaj ” pedeapsa cu moartea criminalilor” . „Este fara cuvinte ceea ce s-a intamplat.…

- Descoperire tulburatoare in cazul fetelor disparute in județul Olt. Potrivit unor surse, anchetatorii au gasit, intr-un incinerator artizanal, oase calcinate, care se presupun ca ar aparține celor doua fete.

- Ipoteza socanta in cazul disparitiei celor doua adolescente, care au plecat spre Caracal si nu s-au mai intors acasa. O fotografie a aparut pe Facebook in aceasta dimineata, cu mesajul ca aici ar fi fost gasite fetele disparute. Mesajul socant de pe Facebook era: „Fetele disparute din CARACAL au fost…

- Coca-Cola HBC, unul dintre cei mai mari îmbuteliatori de bauturi sub brandurile The Coca-Cola Company, va aduce pe piata româneasca brandul Costa Coffee în 2020. Îmbuteliatorul va lansa bauturile pe alte noua piete din cele 28 de piete pe care este prezent anul urmator, pe…

- Mama lui Catrinel Sandu a implinit 71 de ani și a petrecut prima aniversare, fara soțul ei. Barbatul s-a stins din viața in urma cu doar cateva zile, iar femeia nu poate trece peste șocul suferit. Cu toate astea, fiica și nepoatele ei au reuțit sa ii aduca zambetul pe fața. Mia Sandu a postat un mesaj…

- Magistrații de la Curtea de Apel Craiova au decis astazi ca dosarul Sorinei pentru emiterea ordonantei presedintiale privind interdictia de a parasi tara sa fie mutat la Tribunalul Olt. Solicitarea fusese facuta de parintii adoptivi ai micutei. "S-a admis cererea de stramutare a cauzei privind emiterea…

- Cristina Cioran este dezamagita de comportamentul unora dintre cei care au animale de companie și care nu aduna murdaria de pe strada in urma acestora. Vedeta, care are și ea animal de companie, este de parere ca toți stapanii de animale care nu strang mizeria dupa aceștia ar trebui sa primeasca amenzi.…