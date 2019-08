Stiri pe aceeasi tema

- Vezi filmul complet al unei tragedii revoltatoare. Iata de ce a omorat-o Gheorghe Dinca pe Alexandra Maceșanu Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta de acum o saptamana in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in butoi ii aparțin copilei! „Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma.…

- Raed Arafat a declarat vineri la Antena 3 ca daca ar fi fost „de la inceput o implicare mai ampla” a autoritatilor in gasirea Alexandrei atunci ar fi fost sanse mai mari ca fata sa fie gasita, dar ca este greu de zis daca victima lui Gheorghe Dinca ar fi putut sa fie salvata.„E foarte greu…

- Cartela telefonica și telefonul Alexandrei Maceșanu au fost gasite in parcul din Caracal. Cele doua au fost separate și aruncate in locuri diferite, potrivit Antena 3. Pana acum, singurele probe care arata ca Alexandra Maceșanu a fost in casa lui Gheorghe Dinca sunt telefonul de pe care a sunat la 112…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei. Luiza Mihaela…

- In frigiderul barbatului și in congelator au fost gasite mai multe pungi de carne. In curtea barbatului, anchetatorii sapa incontinuu. Sunt mai multe locuri cimentate. In butoaie, au fost gasite oseminte, dar și bijuterii. Familia fetei de 15 ani se pare ca ar fi recunoscut bijuteriile. Se pare ca…