Crima Caracal, ipozete șocante. Dan Antonescu: A încurcat cele două victime, îi plimbă pe anchetatori "Daca vorbim despre Luiza, din punctul meu de vedere este posibil orice. Daca vorbim despre Alexandra este foarte puțin probabil, spre deloc. Pentru ca, la cum am vazut, daca exista alte resturi umane calcinate, arse, cum vreți sa le spuneți, putem lua in calcul orice variante, dar daca sunt doar cele pe care le-am vazut noi, acele fragmente mici de os, care nu știu daca e vorba de os uman sau nu, vedem niște dinți gasiți tot acolo, este imposibil ca acea ardere sa aiba loc in cateva ore, imediat dupa comiterea faptei. Fizic nu a avut posibilitatea sa realizeze un astfel de cuptor. Pentru ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- In direct la Romania TV, analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre cercetarile facute de anchetatori la Corabia, in zona in care suspectul a precizat ca ar fi aruncat cadavrele in Dunare. ”Sunt aceiași anchetatori care au anchetat dispariția Luizei și dispariția Alexandrei și daca…

- "Da, sigur, nu avem niciun cadavru și toate elementele, in opinia mea, contureaza nevoia unei investigații foarte serioase pentru ca, cel puțin in ceea ce privește presupusa moarte a Alexandrei, am dubii foarte mari cu privire la variantele care s-au vehiculat public, adica depesare și arderea cadavrului.…

- ”Inițial nu și-a recunoscut faptele și dupa mai bine de 24 de ore a schimbat dispoziția procesuala. S-a lucrat intens in toata aceasta perioada și eu ca avocat am purtat nenumprate discuții cu dumnealui și a fost sfatuit de catre organele de urmarire penala sa spuna adevarul pentru ca acesta este…

- "Doua (n.r conversații) am avut sa știți. Toata lumea a vazut și la tv, trei, deci nu e ok ce apare efectiv in presa. Eu am vorbit de doua ori cu Alexandra. I-am cerut indicii pentru a comunica la cei de la Caracal, ca sa caute. Am cerut niște amanunte ca sa le completez, sa le trimitem la STS. Nu…

- Se pare ca Alexandra a fost timorata de polițistul de la IPJ Olt, care ar fi fost chiar recalcitrant. Se pare ca polițistul nu a crezut-o in totalitate, deși Alexandra era terifiata. Dupa o ora de la conversație, el ar fi sunat la STS pentru a intreba cum se poate localiza apelul. Iata discuția,…

- Cazul de la Caracal arata neputința unui sistem. La Caracal, in Romania lui 2019, un copil se presupune ca a fost omorat, dupa ce și-a anunțat rapirea de 3 ori la 112. Dar sistemul modernizat cu milioane de euro nu a gasit-o la timp. „Și eu sunt Alexandra" s-a strigat ieri in mai multe orașe, conform…

- ”Cer tuturor cetațenilor Romaniei sa ne ajute pentru ca maine șeful STS sa fie demis. In acest sens am lansat o campanie pe Facebook. Este o solicitare extrem de importanta pentru ca pe mine nu ma intereseaza doar emoțiile unor oameni ci ma intereseaza ca aceste capete sa cada. Acești nemernici care…

- "Alexandra a fost asasinata de un sistem clientelar. A cazut victima regulii de aur a politicii de cadre: angajarea de pile, nu de oameni competenți. Da, in nenorocirea de la Caracal exista un lung șir de nerespectari ale legii. Autoritațile au fost timorate in absența unui ordin. Nimeni nu și-a…