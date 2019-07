Stiri pe aceeasi tema

- Criminlul din Caracal a plecat pe teren cu anchetatorii. Dupa ce astazi a plans la audieri in incercarea de a impresiona procurorii DIICOT, Dinca a fost dus de oamenii legii acasa la Caracal, acolo unde se face reconstituirea crimei.Citește și: O fosta OPERATOARE 112 face PRAF SISTEMUL, dupa…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 65 de ani din Caracal acuzat ca a ucis doua adolescente, și-a recunoscut duminica faptele in fața procurorilor. Analizele de laborator au confirmat prezența ADN-ului Alexandrei, fata care a sunat la 112 sa ceara ajutor, in mașina și in casa lui.

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca au fost gasite probe ADN care corespund Alexandrei in masina lui Gheorghe Dinca. "S-au gasit probe de ADN care corespund Alexandrei in masina acestui nenorocit, pe fire de par si pe scotch-ul…

- Procurorii care s-au ocupat de cazul crimelor din Caracal susțin ca nu au reușit sa o localizeze mai repede pe Alexandra in baza apelului facut de aceasta la 112 deoarece nu au putut folosi tehnica SRI. ”Localizarea facuta de STS a fost pe o arie de cateva sute de case deoarece atat permite sistemul…

- ”Victima a fost gasita in zona afișata, la limita inferioara a acesteia”, anunța STS, doar ca bulina e atat de mare, incat victima ar fi putut sa se afle de fapt in afara acestei zone. Harta oferita de STS nu clarifica situația In harțile date presei, STS a folosit o bulina roșie mare pentru a arata…

- Tribunalul Dolj este instanta care a decis arestarea preventiva a lui Gheorghe Dinca, dupa ce suspectul a fost retinut pentru 24 de ore in aceasta dimineata. Gheorghe Dinca este tata a trei copii. In casa lui a fost gasit un bidon cu resturi umane si bijuterii in special inele, care i-ar fi apartinut…