Stiri pe aceeasi tema

- ”Minunati romani care ne sunteti alaturi, am vorbit cu parintii Alexandrei acum si au fost de acord sa facem o EXPERTIZA INTERNATIONALA a ramasitelor presupuse a fi ale Alexandrei!. #112vreausatraiesc. Pentru linistea sufleteasca a familiei si a tuturor si pentru aflarea adevarului. Acum voi continua…

- In mediul online, majoritatea nu crede ca oasele din butoiul lui Gheorghe Dinca sunt ale Alexandrei Maceșanu. Mulți scriu ca ”ne-a fost servit un cadavru”. Reacțiile in urma anunțului facut de Alexandru Cumpanașu vin din partea jurnaliștilor și oamenilor care au asistat, vreme de o saptamana,…

- Municipalitațile din Craiova și Slatina vor sa-i retraga titlurile de cetațean de onoare pe care i le-au acordat caricaturistului Stefan Popa Popa's, dupa acesta a afirmat, la un post de televiziune local, ca Timișoara s-a umplut de ”ciurucuri” din Oltenia. Afirmația a provocat un val de revolta a oltenilor…

- „Mi se pare absolut corect!”, a scris Lia Olguța Vasilescu, luni, 22 iulie, pe contul de Facebook, unde a distribuit urmatoarea postare a Primariei Craiova: „In ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Craiova de joi, 25 iulie 2019, se va propune retragerea titlului de Cetațean de Onoare…

- Lia Olguța Vasilescu il ia peste picior pe Dan Barna. Fostul ministru a postat pe Facebook o fotografie in care acesta se afla alaturi de membrii Casei Regale, dar purta sandale și costum. O fotografie in care Dan Barna purta sandale la costum s-a viralizat in mediul online și a ajuns chiar și in…

- Viitorul in alimentarea cu energie termica a populatiei din marile orase ale Romaniei o reprezinta centralele modulare, de aproximativ 50 de MW, mai mici decat centralele actuale foarte mari, ceea ce va duce la diminuarea pierderilor masive din retelele de distributie, a declarat, marti, Doru Visan,…