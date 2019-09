Stiri pe aceeasi tema

- Reconstituirea crimelor din Caracal. Dinca merge la ”Casa groazei”. Gheorghe Dinca ajunge astazi la ”Casa groazei” și le va arata procurorilor, pas cu pas, cum a rapit-o, ucis-o și incinerat-o pe Alexandra Maceșanu, dupa cum acesta a declarat. Anchetatorii refac azi, alaturi de Dinca, zilele de 24 și…

- Despre criminalul Gheorghe Dinca, dar și despre faptele îngrozitoare pe care el le-a comis, a discutat Christian Sabbagh cu jurnalistul de investigații Luis Lazarus. acesta din urma a declarat ca, în cele din urma, anchetatorii vor demonstra ca Gheorghe Dinca a ucis-o pe Alexandra…

- Noi descoperiri au fost facute in cazul Caracal, dupa o percheziție informatica ce a durat opt ore. Gheorghe Dinca, barbatul care susține ca le-a omorat pe adolescentele Mihaela Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, a fost scos, joi seara, din sediul Politiei Caracal.

- Proprietarul dubei albastre cu care s-a deplasat Gheorghe Dinca in ziua in care ar fi omorat-o pe Alexandra, cand aceasta l-a trimis sa-i cumpere o crema de la farmacie, este audiat. Oamenii legii considera ca acesta este un martor-cheie in cazul crimelor din Caracal. La doua zile dupa ce Alexandra…

- Un miting "in memorian" organizat de elevi si alti tineri din Caracal a fost autorizat sa aiba loc miercuri seara, in municipiu, participantii urmand sa se deplaseze la sediul Politiei Caracal, la sediul Primariei si apoi in zona casei lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani suspectat ca le-ar…

- Avocatul Alexandru Bogdan a declarat ca Gheorghe Dinca si-a recunoscut duminica faptele de omor, atat in cazul Alexandrei Macesan, fata de 15 ani, cat si al Luizei Melencu, adolescenta de 18 ani disparuta in urma cu cateva luni. ''S-au recunoscut faptele. Este vorba despre datele care se stiau. Nu sunt…

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…

- Polițiștii fac noi cercetari in zona locuinței barbatului de 66 de ani din Caracal, suspectat ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Anchetatorii scotocesc zona pentru a gasi noi indicii, transmite Mediafax.Zona in care locuiește Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal suspectat ca a…