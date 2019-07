Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 65 de ani din Caracal acuzat ca a ucis doua adolescente, și-a recunoscut duminica faptele in fața procurorilor. Analizele de laborator au confirmat prezența ADN-ului Alexandrei, fata care a sunat la 112 sa ceara ajutor, in mașina și in casa lui.

- Giorgiana Hosu, procuror sef adjunct al DIICOT, a declarat, duminica, la Caracal, in fata casei suspectului in cazul disparitiei fetei de 15 ani, ca colegii ei sunt acolo „de la 3 dimineata de pe data de 26 (vineri - nr.)” si ca fac tot ce este omeneste posibil. Anchetatorii au descins in locuinta suspectului…

- Rezultate de ultima ora in cazul cercetarilor de la Caracal. Dupa ce ieri anchetatorii au gasit un cercel in mașina lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi ucis-o pe tanara Alexandra Maceșanu, anchetatorii au trimis cercelul la testari. Specialiștii au demonstrat ca ADN -ul de pe cercel aparține tinerei.…

- DIICOT a descoperit ca Alexandra Maceșanu a sunat la 112 chiar de pe telefonul suspectului de azi, Gheorghe Dinica, și a descris nu doar gospodaria, dar și pe el in detalii, ca varsta, statura, a spus pana și ca ”are burta”. DIICOT a comunicat public ca va cere arestarea suspectului de la Caracal pentru…

- Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca politistii din Caracal stiau locatia in care se afla Gheorghe Dinca inca de noaptea, dar nu au organizat un flagrant, asa cum le permitea legea, ci au preferat sa astepte autorizatie de perchezitie pentru dimineata. Procurorul general Bogdan Licu a anuntat,…